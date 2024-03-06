Рейтинг телепропаганди РФ стрімко падає — росіяни відмовляються дивитися виступи Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Рейтинг російської телепропаганди почав стрімко падати. За рік звернення диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів стали дивитися вдвічі менше глядачів.

Про це повідомив Telegram-канал "Можем объяснить" у середу, 6 березня.

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Двогодинне передвиборче звернення російського диктатора не викликало ажіотажу серед телеглядачів. У 2024 році його дивилися значно менше людей.

Послання Путіна опинилося на восьмому та 25-му місцях серед ста найпопулярніших телепрограм минулого тижня. Найбільше диктатора РФ дивилися на каналі "Россия-1".

Виступ Путіна. Фото: t.me/mozhemobyasnit

"Сильно гірше Путіна дивилися на Першому каналі — ця трансляція опинилася лише на 25 місці з рейтингом 2,5%. Послання показували і на інших каналах (НТВ, "Россия-24", РЕН ТВ та інших), але вони взагалі не потрапили в топ-100", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, за рік Путін втратив майже половину глядачів. У 2023 році його послання опинилося на шостому, сьомому та 61-му місці у списку найпопулярніших програм тижня. Сукупний рейтинг усіх показів становив 11,4%. У 2024 році — лише 6,5%.

Російське телебачення продовжує втрачати рейтинги.

"Якщо рік тому три найпопулярніші передачі набирали загалом 17%, то зараз — 14,6%. Таким чином, за рік федеральні телеканали втратили понад 14% аудиторії", — йдеться у повідомленні.

Приблизно телевізор припинили дивитися від 12 до 16 млн російських глядачів.

Допис Telegram-каналу "Можем объяснить". Фото: скриншот

Нагадаємо, Путін під час виступу на Федеральних зборах використовував риторику про переговори і "брязкання ядерною зброєю", аби привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Однак подібні заяви — "інформаційна імітація", адже він хоче "повної капітуляції України".

Також російський диктатор пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну. За його словами, Росія має далекобійну зброю, яка "дістане до їхніх територій".