Рейтинг телепропаганды РФ стремительно падает — россияне отказываются смотреть выступления Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Рейтинг российской телепропаганды начал быстро падать. За год обращения диктатора России Владимира Путина к Федеральному собранию стали смотреть вдвое меньше зрителей.

Об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить" в среду, 6 марта.

Читайте также:

Как Путин теряет поклонников

Двухчасовое предвыборное обращение российского диктатора не вызвало ажиотажа среди телезрителей. В 2024 году его смотрели гораздо меньше людей.

Послание Путина оказалось на восьмом и 25-м местах среди ста самых популярных телепрограмм на прошлой неделе. Больше всего диктатора РФ смотрели на канале "Россия-1".

Выступление Путина. Фото: t.me/mozhemobyasnit

"Сильно хуже Путина смотрели на Первом канале — эта трансляция оказалась лишь на 25 месте с рейтингом 2,5%. Послание показывали и на других каналах (НТВ, "Россия-24", РЕН ТВ и других), но они вообще не попали в топ-100", — говорится в сообщении.

Таким образом, за год Путин потерял почти половину зрителей. В 2023-м году его послание оказалось на шестом, седьмом и 61-м месте в списке самых популярных программ недели. Совокупный рейтинг всех показов составил 11,4%. В 2024-м году — только 6,5%.

Российское телевидение продолжает терять рейтинги.

"Если год назад три самые популярные передачи набирали в целом 17%, то сейчас — 14,6%. Таким образом, за год федеральные телеканалы потеряли более 14% аудитории", — говорится в сообщении.

Приблизительно телевизор прекратили смотреть от 12 до 16 млн российских зрителей.

Пост Telegram-канала "Можем объяснить". Фото: скриншот

Напомним, Путин во время выступления на Федеральном собрании использовал риторику о переговорах и "бряцании ядерным оружием", чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Однако подобные заявления — "информационная имитация", ведь он хочет "полной капитуляции Украины".

Также российский диктатор пригрозил ракетным ударом по странам, которые направят свои войска в Украину. По его словам, у России есть дальнобойное оружие, которое "достанет до их территорий".