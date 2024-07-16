Нападавший на Трампа сумел беспрепятственно попасть на крышу и открыть огонь, — NYT

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Нападающий на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа смог беспрепятственно попасть на крышу здания, внутри которого была контрснайперская команда местной полиции. Во время стрельбы на крыше находился только Томас Крукс.

Об этом сообщает New York Post во вторник, 16 июля.

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Здание завода AGR International Inc. в Батлере использовалось местной полицией как "наблюдательный пункт" для снайперов. Они отслеживали угрозы, поскольку Трамп выступал неподалеку.

По словам источников издания в правоохранительных органах, во время стрельбы полицейские были внутри, но не на крыше.

Крукс смог беспрепятственно подняться на крышу, после чего произвел восемь выстрелов из штурмовой винтовки типа AR, попав Трампу в ухо, убив одного человека и ранив двух.

По информации СМИ, Крукса заметили в здании за 26 минут до того, как он открыл огонь, а один полицейский из подразделения экстренных служб даже сфотографировал стрелка перед покушением на Трампа.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что было непонятно, смог ли кто-нибудь из местных полицейских, которым было поручено охранять периметр, предупредить агентов Секретной службы о стрелке.

Офицер полиции города Батлер залез на плечи своему коллеге, чтобы проверить крышу здания за мгновение до стрельбы. Однако он отступил после того, как Крукс направил на него винтовку.

Перед началом выступления Трампа здание проверяли полицейские, а местная команда снайперов использовала большую производственную площадку в качестве плацдарма и наблюдательного пункта, но не поднялась на крышу.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.

А 16 июля Трамп впервые появился на публике после покушения.