Нападник на Трампа зумів безперешкодно потрапити на дах та відкрити вогонь, — NYT

Кандидат в президенти США Дональд Трамп після замаху. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Нападник на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зміг безперешкодно потрапити на дах будівлі, всередині якої була контрснайперська команда місцевої поліції. Під час стрілянини на даху був лише Томас Крукс.

Про це повідомляє New York Post у вівторок, 16 липня.

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Замах на Трампа

Будівля фабрики AGR International Inc. в Батлері використовувалася місцевою поліцією як "спостережний пункт" для снайперів. Вони відстежували загрози, оскільки Трамп виступав неподалік.

За словами джерел видання в правоохоронних органах, під час стрілянини поліцейські були всередині, але не на даху.

Крукс зміг безперешкодно піднятися на дах, після чого зробив вісім пострілів зі штурмової гвинтівки типу AR, влучивши Трампу у вухо, вбивши одну людину і поранивши двох.

За інформацією ЗМІ, Крукса помітили на будівлі за 26 хвилин до того, як він розпочав вогонь, а один поліцейський з підрозділу екстрених служб навіть сфотографував стрільця перед замахом на Трампа.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що було незрозуміло, чи зміг хтось із місцевих поліцейських, яким було доручено охороняти периметр, попередити агентів Секретної служби про стрільця.

Офіцер поліції міста Батлер заліз на плечі своєму колезі, щоб перевірити дах будівлі за мить до стрілянини. Однак він відступив після того, як Крукс направив на нього гвинтівку.

Перед початком виступу Трампа будівлю перевіряли поліцейські, а місцева команда снайперів використовувала великий виробничий майданчик як плацдарм і спостережний пункт, але не піднялася на дах.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито.

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться.

А 16 липня Трамп вперше з'явився на публіці після замаху.