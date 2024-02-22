На границу с Польшей привезли взорванную РФ украинскую сельхозтехнику, — соцсети

Уничтоженная украинская сельхозтехника на границе с Польшей. Фото: скриншот с видео

На границу с Польшей, где продолжаются массовые протесты фермеров, привезли украинскую сельскохозяйственную технику, уничтоженную в результате обстрелов России. Показательную выставку на границе устроили с целью показать польским аграриям, как страдает агропромышленность и какова цена продукции, выращенной в Украине.

Соответствующее видео с места происшествия было распространено очевидцами в соцсетях.

На границу с Польшей привезли уничтоженную украинскую сельхозтехнику

Украинские фермеры привезли на границу сожженную и взорванную россиянами во время войны сельхозтехнику. Акция проходит на КПП "Угринов — Долгобычев". На видео, распространившихся в сети, видны уничтоженные тракторы, комбайны, сеялки и т.д.

"Кто-то из украинских фермеров остался без хлеба, без прибыли и вообще без дома, который уничтожили проклятые м**кали. А по ту сторону границы стоят польские фермеры, которые говорят, что им плохо из-за украинского зерна", — рассказал один из очевидцев на видео.

Участники акции своими действиями хотят привлечь внимание польских фермеров и показать им, что такое настоящая трагедия в агропромышленности. Организаторы подчеркивают, что митинги только помогают Кремлю.

"Эта техника сгорела благодаря нападению России на Украину. Это наглядный пример для польских фермеров, какая беда в Украине, какая беда у украинских фермеров. И что может ожидать каждого фермера в другой стране, который делает то, что выгодно стране-агрессору", — комментирует участник акции.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, 20 февраля польские фермеры возобновили блокаду границы и препятствуют движению легковых авто и пассажирских автобусов. Аграрии требуют ослабления зеленого курса к деятельности фермеров в ЕС и возвращения отмененных льгот и дотаций.

Утром 22 февраля самая сложная ситуация была на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В очереди стояли около 2 500 грузовиков.

Укрзализныця разрешила пассажирам на протяжении суток воспользоваться другими поездами из Перемышля, Люблина и Хелма, при этом не покупая новых билетов, чтобы украинцы без задержек добрались до дома.

Также 22 февраля на КПП "Чоп — Захонь" на украинско-венгерской границе образовалась большая очередь из грузовиков из-за блокады движения транспорта на границе с Польшей.