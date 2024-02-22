Українці через блокаду кордону запізнюються на потяги з Польщі — що радять в Укрзалізниці

Потяг "Запоріжжя — Перемишль". Фото: Суспільне

На українсько-польському кордоні тривають протести фермерів. На декількох пропускних пунктах аграрії обмежили рух не лише вантажівок, але й легкових авто та автобусів. Українці не встигають дістатися певних польський міст, щоб сісти на потяг до України. Укрзалізниця дозволила пасажирам впродовж доби скористатися іншими рейсами з Перемишля, Любліна та Хелма, при цьому не купуючи нових квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в четвер, 22 лютого.

Укрзалізниця дозволила українцям сідати на інші потяги з Польщі

Через протести польських фермерів та перекриття доріг на кордоні, українці не встигають вчасно дістатися до потягів до України.

"Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", — йдеться в повідомленні.

Пасажири зможуть скористатися наступними рейсами:

потяг №768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

потяг №32 Перемишль — Запоріжжя;

потяг №52 Перемишль — Київ;

потяг №716 Перемишль — Київ;

потяг №706 Перемишль — Київ;

потяг №90 Перемишль — Київ;

потяг №94 Хелм — Харків;

потяг №24 Хелм — Київ;

потяг №20 Хелм — Київ;

потяг №120 Хелм — Дніпро.

Однак Укрзалізниця не гарантує пасажирам наявність вільних місць на вище згаданих рейсах. У потягах будуть обладнані додаткові місця, щоб українці могли дістатися потрібного міста за графіком.

Наразі перебоїв у русі потягів між Україною та Польщею немає. Транспорт курсує у стандартному режимі.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежили рух легкових авто та пасажирських автобусів.

Протестувальники вимагають послаблення зеленого курсу до діяльності фермерів в ЄС та повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування.

Станом на ранок 22 лютого найважча ситуація була на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". У черзі стояли майже 2 500 вантажівок.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Відтак проїзд авто з військовою та гуманітарною допомогою буде дозволено.