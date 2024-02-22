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Украинцы из-за блокады границы опаздывают на поезда из Польши — что советуют в Укрзализныце

22 февраля 2024 22:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинцы из-за блокады границы опаздывают на поезда из Польши — что советуют в Укрзализныце
Поезд "Запорожье — Перемышль". Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров. На нескольких пропускных пунктах аграрии ограничили движение не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов. Украинцы не успевают добраться до определенных польских городов, чтобы сесть на поезд в Украину. Укрзализныця разрешила пассажирам на протяжении суток воспользоваться другими рейсами из Перемышля, Люблина и Хелма, при этом не покупая новых билетов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в четверг, 22 февраля.

Укрзализныця разрешила украинцам садиться на другие поезда из Польши

Из-за протестов польских фермеров и перекрытия дорог на границе, украинцы не успевают вовремя добраться до поездов в Украину.

"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", — говорится в сообщении.

Пассажиры смогут воспользоваться следующими рейсами:

  • поезд №768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна в Люблине);
  • поезд №32 Перемышль — Запорожье;
  • поезд №52 Перемышль — Киев;
  • поезд №716 Перемышль — Киев;
  • поезд №706 Перемышль — Киев;
  • поезд №90 Перемышль — Киев;
  • поезд №94 Хелм — Харьков;
  • поезд №24 Хелм — Киев;
  • поезд №20 Хелм — Киев;
  • поезд №120 Хелм — Днепр.

Однако Укрзализныця не гарантирует пассажирам наличие свободных мест на выше упомянутых рейсах. В поездах будут оборудованы дополнительные места, чтобы украинцы могли добраться до нужного города по графику.

Сейчас перебоев в движении поездов между Украиной и Польшей нет. Транспорт курсирует в стандартном режиме.

Скриншот сообщения Укрзалізниці
Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, 20 февраля польские фермеры приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Аграрии ограничили движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Протестующие требуют ослабления зеленого курса к деятельности фермеров в ЕС и возвращения льгот и дотаций, отмененных или планируемых к отмене.

По состоянию на утро 22 февраля самая тяжелая ситуация была на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В очереди стояли около 2 500 грузовиков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры. Следовательно, проезд авто с военной и гуманитарной помощью будет разрешен.

Польша
Укрзализныця
протесты
авто
Украина
поезд
блокада

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