На кордон із Польщею привезли підірвану РФ українську сільгосптехніку, — соцмережі

Знищена українська сільгосптехніка на кордоні з Польщею. Фото: скриншот з відео

На кордон з Польщею, де тривають масові протести фермерів, привезли українську сільськогосподарську техніку, яка знищена внаслідок обстрілів Росії. Показову виставку на кордоні влаштували з метою показати польським аграріям як страждає агропромисловість та яка ціна продукції, вирощеної в Україні.

Відповідне відео з місця події поширили очевидці у соцмережах.

На кордон з Польщею привезли знищену українську сільгосптехніку

Українські фермери привезли на кордон спалену та підірвану росіянами під час війни сільгосптехніку. Акція проходить на КПП "Угринів — Долгобичув". На відео, що поширили в мережі, видно знищені трактори, комбайни, сіялки тощо.

"Хтось з українських фермерів залишився без хліба, без прибутку і взагалі без домівки, яку знищили кляті м**калі. А по ту сторону кордону стоять польські фермери, які кажуть, що їм погано через українське зерно", — розповів один з очевидців на відео.

Учасники акції своїми діями хочуть привернути увагу польських фермерів та показати їм що таке справжня трагедія в агропромисловості. Організатори наголошують, що мітинги лише допомагають Кремлю.

"Ця техніка згоріла завдяки нападу Росії на Україну. Це наочний приклад для польських фермерів, яка біда в Україні, яка біда в українських фермерів. І що може чекати на кожного фермера в іншій країні, який робить те, що вигідно країні-агресору", — коментує учасник акції.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери відновили блокаду кордону та перешкоджають рух легкових авто та пасажирських автобусів. Аграрії вимагають послаблення зеленого курсу до діяльності фермерів в ЄС та повернення пільг і дотацій, які були скасовані.

Вранці 22 лютого найважча ситуація була на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". У черзі стояли майже 2 500 вантажівок.

Укрзалізниця дозволила пасажирам впродовж доби скористатися іншими потягами з Перемишля, Любліна та Хелма, при цьому не купуючи нових квитків, щоб українці без затримок дісталися дому.

Також 22 лютого на КПП "Чоп — Захонь", що на українсько-угорському кордоні, утворилася велика черга з вантажівок через блокаду руху транспорту на кордоні з Польщею.