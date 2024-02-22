На кордон із Польщею привезли підірвану РФ українську сільгосптехніку, — соцмережі
На кордон з Польщею, де тривають масові протести фермерів, привезли українську сільськогосподарську техніку, яка знищена внаслідок обстрілів Росії. Показову виставку на кордоні влаштували з метою показати польським аграріям як страждає агропромисловість та яка ціна продукції, вирощеної в Україні.
Відповідне відео з місця події поширили очевидці у соцмережах.
На кордон з Польщею привезли знищену українську сільгосптехніку
Українські фермери привезли на кордон спалену та підірвану росіянами під час війни сільгосптехніку. Акція проходить на КПП "Угринів — Долгобичув". На відео, що поширили в мережі, видно знищені трактори, комбайни, сіялки тощо.
"Хтось з українських фермерів залишився без хліба, без прибутку і взагалі без домівки, яку знищили кляті м**калі. А по ту сторону кордону стоять польські фермери, які кажуть, що їм погано через українське зерно", — розповів один з очевидців на відео.
@papakarlo_555
#кордон До пункту пропуску "Угринів Долгобичув" на кордоні з Польщею українські фермери привезли знищену війною сільськогосподарську техніку. Трактори, вантажівки були знищені росіянами, підірвалися на мінах. На кордон знищену техніку привезли, аби поляки, які їду повз, бачили ціну зерну та хлібу, який вирощується в Україні під час війни.фермери #тсн #новини 1#новости #войнавукраине2024 #новостиукраины #новинитен #новинионлайн #новиниукраїни #новостимира #новиниУкраїни#poland #рек♬ оригинальный звук - Don Karleone
Учасники акції своїми діями хочуть привернути увагу польських фермерів та показати їм що таке справжня трагедія в агропромисловості. Організатори наголошують, що мітинги лише допомагають Кремлю.
"Ця техніка згоріла завдяки нападу Росії на Україну. Це наочний приклад для польських фермерів, яка біда в Україні, яка біда в українських фермерів. І що може чекати на кожного фермера в іншій країні, який робить те, що вигідно країні-агресору", — коментує учасник акції.
Ситуація на кордоні з Польщею
Нагадаємо, 20 лютого польські фермери відновили блокаду кордону та перешкоджають рух легкових авто та пасажирських автобусів. Аграрії вимагають послаблення зеленого курсу до діяльності фермерів в ЄС та повернення пільг і дотацій, які були скасовані.
Вранці 22 лютого найважча ситуація була на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". У черзі стояли майже 2 500 вантажівок.
Укрзалізниця дозволила пасажирам впродовж доби скористатися іншими потягами з Перемишля, Любліна та Хелма, при цьому не купуючи нових квитків, щоб українці без затримок дісталися дому.
Також 22 лютого на КПП "Чоп — Захонь", що на українсько-угорському кордоні, утворилася велика черга з вантажівок через блокаду руху транспорту на кордоні з Польщею.
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