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Бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог

23 января 2024 21:47
обновлено: 22:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог
Игорь Мазепа на суде. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бизнесмен Игорь Мазепа, подозреваемый в завладении землей вблизи Киевской ГЭС, вышел из-под стражи под залог. Ему был назначен залог в сумме 21 миллион гривен.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу Concorde Capital.

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Напомним, что Игорь Мазепа подозревается по делу о завладении землей близ Киевской ГЭС, которую ведет Госбюро расследований. 18 января его задержали на КПП "Медика-Шегини", когда он пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

В компании бизнесмена провели обыски. Как отметили в пресс-службе, они проводились без определения суда, а силовики изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Меру пресечения Мазепе должен был избрать Печерский райсуд Киева. Предварительно прокуроры предлагали назначить ему залог в размере 700 млн грн, однако впоследствии суд остановил рассмотрение дела из-за решения об отводе судьи — сторона защиты заявила о его заангажированности.

Бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог
Бизнесмен Игорь Мазепа и его адвокат Тарас Пошиванюк в зале суда. Фото: Денис Булавин/hromadske

В то же время сам Игорь Мазепа заявил, что не соглашается с размером залога и раскритиковал прокуроров. Впоследствии судьи арестовали Мазепу, заключили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Мазепа сказал, что не будет вносить такой залог, поскольку это слишком большая сумма, поэтому его адвокаты надеются на успешную апелляцию.

суд
правосудие
Украина
залог
бизнес

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