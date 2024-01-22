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Бізнесмен Ігор Мазепа відмовився вносити заставу у розмірі 349 мільйонів гривень

22 січня 2024 17:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бізнесмен Ігор Мазепа відмовився вносити заставу у розмірі 349 мільйонів гривень
Бізнесмен Ігор Мазепа. Фото: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Заарештований бізнесмен Ігор Мазепа не вноситиме заставу у розмірі 349 мільйона гривень. Це надто велика сума, тому сторона захисту сподівається на успішну апеляцію.

Про це заявив адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк

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"Це досить значна сума, і ми сподіваємось на об'єктивне рішення апеляції", — заявив адвокат Мазепи.

Він також розповів, що сторона захисту подала апеляцію на рішення суду. Також він додав, що наступне засідання, скоріш за все, відбудеться завтра.

Також Пошиванюк розповів, що стороні захисту невідомо, чи заарештовано майно Мазепи.

"Якщо це зробили, то без боку захисту та без власників майна. Про те, що необхідно буде заарештувати майно, зокрема, йшлося у п'ятницю, коли обирали запобіжний захід, у клопотанні сторони звинувачення", — пояснив адвокат.

Пожежа в будинку Мазепи

Адвокат Пошиванюк також прокоментував ситуацію навколо будинку Мазепи, який згорів.

"З приводу згорілого будинку офіційну позицію дали в "Concord Capital". Чому він так швидко згорів, я так розумію, це був будинок в українському стилі. Чому спалахнув, які підстави — поки що невідомо", — розповів Тарас Пошиванюк.

Адвокат також додав, що його клієнт налаштований оптимістично і перебуває в хорошому настрої, не зважаючи на перебування в СІЗО.

Раніше ми розповідали, 18 січня ДБР затримала бізнесмена Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути український кордон на КПП "Медика — Шегині" та потрапити до Польщі. У той же день у компанії підприємця Concorde Capital провели обшуки.

19 січня Печерський райсуд Києва заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

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Україна
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