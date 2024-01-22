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Бизнесмен Игорь Мазепа отказался вносить залог в размере 349 миллионов гривен

22 января 2024 17:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бизнесмен Игорь Мазепа отказался вносить залог в размере 349 миллионов гривен
Бизнесмен Игорь Мазепа. Фото: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Арестованный бизнесмен Игорь Мазепа не будет вносить залог в размере 349 миллионов гривен. Это слишком большая сумма, поэтому сторона защиты надеется на успешную апелляцию.

Об этом заявил адвокат Мазепы Тарас Пошиванюк.

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Мазепа не будет вносить залог

"Это достаточно значительная сумма, и мы надеемся на объективное решение апелляции", — заявил адвокат Мазепы.

Он также рассказал, что сторона защиты подала апелляцию на решение суда. Также он добавил, что следующее заседание скорее всего состоится завтра.

Также Пошиванюк рассказал, что стороне защиты неизвестно, арестовано ли имущество Мазепы.

"Если это сделали, то без стороны защиты и без собственников имущества. О том, что необходимо будет арестовать имущество, в частности, говорилось в пятницу, когда избирали меру пресечения, в ходатайстве стороны обвинения", — пояснил адвокат.

Пожар в доме Мазепы

Адвокат Пошиванюк также прокомментировал ситуацию вокруг сгоревшего дома Мазепы.

"По поводу сгоревшего дома официальную позицию дали в "Concord Capital". Почему он так быстро сгорел, я так понимаю, это был дом в украинском стиле. Почему вспыхнул, какие основания пока неизвестно", — рассказал Тарас Пошиванюк.

Адвокат также добавил, что его клиент настроен оптимистично и находится в хорошем настроении, несмотря на пребывание в СИЗО.

Ранее мы рассказывали, 18 января ДБР задержала бизнесмена Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинскую границу на КПП "Медика — Шегини" и попасть в Польшу. В тот же день в компании предпринимателя Concorde Capital провели обыски .

19 января Печерский райсуд Киева арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

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