Суд заарештував бізнесмена Мазепу з правом на заставу у мільйони гривень

Ігор Мазепа на суді. Фото: РБК-Україна

Печерський райсуд Києва сьогодні, 19 січня, заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Про це повідомляє hromadske.

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За повідомленням адвоката, затримання Мазепи було незаконним. Підстав для затримання не було, а сам бізнесмен раніше вже покидав Україну, але завжди повертався. Він додав, що у протоколі про затримання зазначено, що Мазепа намагався уникнути правоохоронців, а саме його затримання на кордоні — "зрежисована постановка", аби надати виїзду Мазепи за кордон "характер уникнення органу досудового розслідування".

Проте, як заявляє сторона звинувачення, Мазепа, дізнавшись про кримінальну відповідальність, вирішив покинути Україну. Прокурор Євген Сльота попросив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 700 млн грн застави.

Рішення про тримання під вартою власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи прокоментував прокурор після закінчення судового засідання pic.twitter.com/0uzccordiA — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2024

Сторона захисту Мазепи додала, що ця справа фактично не під юрисдикцією ДБР через те, що Держгеокадастр — не правоохоронний орган. Тому якщо і була відчужена державна земля, то ця справа повністю під юрисдикцією НАБУ.

Вони також звернули увагу на предмет недотримання принципу пропорційності, бо сума збитків, як кажуть прокурори, — понад 7 мільйонів гривень. Тому застава, яку просить сторона обвинувачення, значно завищена за суму збитків. Ба більше, адвокати Мазепи просили залучити поручителів, однак суд клопотання відхилив.

Реакція Мазепи на свій арешт

Сам же бізнесмен заявив, що подасть апеляцію.

Так бізнесмен Ігор Мазепа прокоментував рішення суду щодо взятя його під варту в справі про заволодіння землями pic.twitter.com/gju4gROHrT — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2024

"І прокуратура, і ДБР зробили перший крок до небезпечного прецеденту в країні, коли чесного бізнесмена, який не боїться і не ховає свої компанії за секретарками й водіями, можна притягнути до відповідальності за підприємницьку ініціативу", — сказав Мазепа після засідання.

Нагадаємо, що сьогодні Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про затримання двох осіб, пов'язаних зі справою, в якій фігурує Ігор Мазепа. Обвинувачених відправили до СІЗО з можливістю звільнення під заставу.

Водночас сам Ігор Мазепа, якому сьогодні мали обрати запобіжний захід, прокоментував своє затримання. Він заявив, що не погоджується з розміром застави, та розкритикував прокурорів.