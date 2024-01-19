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Суд арестовал бизнесмена Мазепу с правом на залог в миллионы гривен

19 января 2024 22:29
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Илья Рябинин
редактор
Суд арестовал бизнесмена Мазепу с правом на залог в миллионы гривен
Игорь Мазепа на суде. Фото: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Печерский райсуд Киева сегодня, 19 января, арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Об этом сообщает hromadske.

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По сообщению адвоката, задержание Мазепы было незаконным. Оснований для задержания не было, а сам бизнесмен раньше уже покидал Украину, но всегда возвращался. Он добавил, что в протоколе о задержании указано, что Мазепа пытался избежать стражей порядка, а именно его задержание на границе — "срежиссированная постановка", чтобы дать выезду Мазепы за границу "характер избегания органа досудебного расследования".

Однако, как заявляет сторона обвинения, Мазепа, узнав об уголовной ответственности, решил покинуть Украину. Прокурор Евгений Сльота попросил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 700 млн грн залога.

Сторона защиты Мазепы добавила, что это дело фактически не под юрисдикцией ГБР из-за того, что Госгеокадастр не является правоохранительным органом. Поэтому, если и была отчуждена государственная земля, то это дело полностью под юрисдикцией НАБУ.

Они также обратили внимание на предмет несоблюдения принципа пропорциональности, потому что сумма ущерба, как говорят прокуроры, — более семи миллионов гривен. Поэтому залог, который просит сторона обвинения, значительно завышен от суммы ущерба. Более того, адвокаты Мазепы просили привлечь поручителей, однако суд ходатайство отклонил.

Реакция Мазепы на свой арест

Сам же бизнесмен заявил, что подаст апелляцию.

"И прокуратура, и ГБР сделали первый шаг к опасному прецеденту в стране, когда честного бизнесмена, который не боится и не прячет свои компании за секретаршами и водителями, можно привлечь к ответственности за предпринимательскую инициативу", — сказал Мазепа после заседания.

Напомним, что сегодня Печерский райсуд Киева принял решение о задержании двух лиц, связанных с делом, в котором фигурирует Игорь Мазепа. Обвиняемых отправили в СИЗО с возможностью освобождения под залог.

В то же время сам Игорь Мазепа, которому сегодня должны были избрать меру пресечения, прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не соглашается с размером залога и раскритиковал прокуроров.

             

Киев
суд
Украина
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предприниматели

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