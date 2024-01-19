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Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам у справі Мазепи

19 січня 2024 21:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам у справі Мазепи
Бізнесмен Ігор Мазепа. Фото: epravda.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про затримання двох осіб, пов'язаних зі справою, в якій фігурує керівник Concorde Capital Ігор Мазепа. Обвинувачених відправили до СІЗО з можливістю звільнення під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Суд, наслідуючи запит прокуратури, встановив різні суми застави для кожного з підозрюваних: 20 мільйонів гривень для одного та 45 мільйонів для іншого.

Таке рішення суду підтверджує наявність достатніх підстав для підозр та зазначених прокурором ризиків.

Джерела РБК-Україна стверджують, що рішення про запобіжний захід стосується Танасійчука і Пришепчука.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань затримали 18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон і потрапити до Польщі.

У компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без рішення суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі працівників, які працюють у інших проєктах.

Крім того, затриманому бізнесменові Ігорю Мазепі встановили розмір застави 700 мільйонів гривень. А його братові Юрію – 500 млн грн.

Київ
кордон
суд
правосуддя
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бізнес
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