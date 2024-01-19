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В компании бизнесмена Мазепы рассказали, куда он направлялся перед задержанием

19 января 2024 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В компании бизнесмена Мазепы рассказали, куда он направлялся перед задержанием
Игорь Мазепа на суде. Фото: Александра Некращук / NV
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В компании Concorde Capital, принадлежащей бизнесмену Игорю Мазепе, рассказали, куда он направлялся перед задержанием. По их заявлению, он ехал на Всемирный экономический форум в Давосе для привлечения инвестиций в ЧАО "Кривой Рог Цемент" — один из крупнейших украинских производителей цемента, имея все необходимые документы на выезд.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы криворожской компании.

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Как сообщается, 8 января Мазепа действительно ехал на форум в Давосе с целью привлечения инвестиций на предприятие, имея все необходимые официальные документы на выезд.

Выезд был из-за того, что предприятие готовится к масштабной модернизации более чем на 15 млн евро, чтобы увеличить мощности для послевоенного восстановления. "Кривой Рог Цемент", как отмечается, находится на финальной стадии переговоров с инвесторами, чтобы получить льготное кредитование в рамках международной программы восстановления Украины. Именно ряд таких переговоров в Швейцарии должен был провести Мазепа.

В компании бизнесмена Мазепы рассказали, куда он направлялся перед задержанием.
Заявление "Кривой Рог Цемент". Источник: Facebook

"Однако теперь мы не понимаем, как действия украинских правоохранителей могут повлиять на ход переговоров, а значит и развитие предприятия, реализацию проекта по расширению и созданию новых рабочих мест", — говорится в заявлении компании.

Суд над Игорем Мазепой — что известно

Напомним, что вчера в Concorde Capital провели обыски. Как заявили в компании, они проводились без решения суда, а силовики изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Сегодня в Печерском суде Киева началось судебное заседание по избранию Мазепе меры пресечения. Известно, что предварительно предлагают назначить ему залог в размере 700 млн. грн.

В компании бизнесмена Мазепы рассказали, куда он направлялся перед задержанием.
Бизнесмен Игорь Мазепа и его адвокат в суде. Фото: Денис Булавин/hromadske

Впоследствии суд приостановил рассмотрение дела Игоря Мазепы. Это произошло из-за решения об отводе судьи — сторона защиты заявила о его заангажированности.

Кривой Рог
инвестиции
Швейцария
Украина
Давос

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