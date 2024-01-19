У компанії бізнесмена Мазепи розповіли, куди він прямував перед затриманням

Ігор Мазепа на суді. Фото:Олександра Некращук / NV

В компанії Concorde Capital, яка належить бізнесмену Ігорю Мазепі розповіли, куди він прямував перед затриманням. За їхньою заявою, він їхав на Всесвітній економічний форум у Давосі для залучення інвестицій в ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" — один з найбільших українських виробників цементу, маючи всі необхідні документи на виїзд.

Про це йдеться у заяві пресслужби криворізької компанії.

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Куди прямував Ігор Мазепа

Як повідомляється, 8 січня Мазепа дійсно їхав на форум у Давосі з метою залучення інвестицій для підприємства, маючи всі необхідні офіційні документи на виїзд.

Виїзд був через те, що підприємство готується до масштабної модернізації на більше ніж 15 млн євро, аби збільшити потужності для післявоєнного відновлення. Наразі "Кривий Ріг Цемент", як зазначається, перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами, аби отримати пільгове кредитування в рамках міжнародної програми відбудови України. Саме низку таких переговорів у Швейцарії мав провести Мазепа.

Заява "Кривий Ріг Цемент". Джерело: Facebook

"Однак тепер ми не розуміємо, як дії українських правоохоронців можуть вплинути на перебіг перемовин, а отже і розвиток підприємства, реалізацію проєкту з розширення та створення нових робочих місць", — йдеться у заяві компанії.

Суд над Ігорем Мазепою — що відомо

Нагадаємо, що вчора у Concorde Capital провели обшуки. Як заявили в компанії, вони проводилися без ухвали суду, а силовики вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.

Натомість сьогодні в Печерському суді Києва розпочалося судове засідання з обрання Мазепі запобіжного заходу. Відомо, що попередньо пропонують призначити йому заставу у розмірі 700 млн грн.

Бізнесмен Ігор Мазепа та його адвокат у залі суду. Фото: Денис Булавін/hromadske

Згодом суд зупинив розгляд справи Ігоря Мазепи. Це сталося через рішення про відвід судді — сторона захисту заявила про його заангажованість.