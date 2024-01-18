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ДБР забримало бізнесмена Ігоря Мазепу під час перетину кордону — що відомо

18 січня 2024 20:55
оновлено: 21:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Співробітники ДБР затримали бізнесмена Ігоря Мазепу 18 січня
Український бізнесмен Ігор Мазепа. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали сьогодні, 18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи

Стало відомо, що співробітники ДБР затримали Мазепу на кордоні на КПП "Медика-Шегині", який прямував в сторону Польщі, сьогодні о 15:00. Наразі в офісі його компанії співробітники відомства проводять обшук.

Причиною затримання стала справа щодо отримання права на ділянку для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park. Воно побудоване у Вишгородському районі Київської області ще у 2013 році. Його загальна площа складає 40 гектарів. До інфраструктури містечка входить яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Також компанія Мазепи Concorde Capital фінансує мережу медичних установ Добробут, заміський київський комплекс Shelest та інші бізнеси в галузі будівництва та видобутку.

Коментар юристів Мазепи

Оновлено 21:16. Юристи бізнесмена повідомили, що під час проведення обшуків співробітники ДБР вибили двері бізнес-центру.

"При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", — вказали адвокати.

За словами юристів, силовики без рішення суду провели обшук авто Мазепи. Вони підтвердили, що кримінальне провадження стосується нерухомості, а саме будівництва раніше згаданого котеджного містечка.

"Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші. Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес, зокрема у корпоративному спорі щодо Майницького родовища за участю інвест-банкіра", — зазначив захист Мазепи.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань повідомили, що проти бізнесмена Ігоря Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Наразі він затриманий і перебуває у СІЗО.

Додамо, біля українсько-угорського кордону співробітниками прикордонного відділу "Вилок" Мукачівського підрозділу було затримано чотирьох ухилянтів з надувним човном. Прикордонники виявили їх близько 3:00, коли вони рухалися у напрямку кордону.

кордон
ДБР
Україна
бізнес
підприємці

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