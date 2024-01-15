Справа Гринкевича — в ДБР розповіли про ще одне кримінальне провадження

Бізнесмен Ігор Гринкевич. Фото: Ігор Гринкевич/ Facebook

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти бізнесмена Ігоря Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Наразі він затриманий і перебуває у СІЗО.

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ще одне кримінальне провадження проти Гринкевича

Сап’ян розповіла, що проти Ігоря Гринкевича відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Перше провадження було за пропозицію хабаря співробітнику ДБР, на чому його і затримали.

Однак є ще одне кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Фірми, які працювали з Міноборони та були зобов'язані забезпечувати якісним одягом військових. На цих фірмах в керівництві, а також у сім'ї львівського бізнесмена були проведені обшуки і на майно було накладено арешт.

"Є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Позаяк ми з вами розуміємо, що ці компанії в умовах повномасштабного вторгнення виграли 23 тендери, то ці всі тендери і сам товар, який мав постачатися до ЗСУ зараз перевіряється. Є сподівання, що найближчим часом у цьому кримінальному провадженні також з'являться результати роботи про те, як триває досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.

Що відомо по справі Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Нагадаємо, Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Додамо, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.