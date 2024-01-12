АРМА перерахувало елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича
Агенство з розшуку та менеджменту активів знайшло елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича. Також були виявлені активи у його родичів та спільників.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Майно Ігоря Гринкевича та його родини
Серед знайденого майна:
- 17 об’єктів житлової нерухомості — зокрема, три квартири у власності дружини Світлани, одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич, одна львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та дві квартири у власності Софії Морозюк;
- сім об’єктів нежитлової нерухомості — зокрема, нежитлове приміщення на вулиці Саксаганського в центрі Києва;
- 18 земельних ділянок — зокрема, великі ділянки у Вишгородському районі Київської області у власності Ігоря Гринкевича та сина Романа Гринкевича;
- дев'ять автомобілів преміумкласу;
- частки в статутному капіталі вартістю 14,7 млн грн;
- 12 одиниць зброї;
- три об’єкти інтелектуальної власності;
- рахунки у восьми банківських установах.
Там зазначили, що Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Отримані дані щодо знайденого майна АРМА спрямувало до ДБР для майбутньої можливої конфіскації.
Нагадаємо, що в скандалі щодо корупційних схем родини Гринкевичів та їхніх спільників з’явились нові деталі. На виконання запиту ДБР Нацагентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи у художниці Соні Морозюк, яка заручена з Ігором Гринкевичем.
Також ми писали, що дружина львівського корупційного бізнесмена Ігоря Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка". Заяву на звільнення вона написала за власним бажанням.
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