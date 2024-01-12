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АРМА перерахувало елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича

12 січня 2024 11:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
АРМА перерахувало елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича
Бізнесмен Ігор Гринкевич. Фото: Ігор Гринкевич
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Агенство з розшуку та менеджменту активів знайшло елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича. Також були виявлені активи у його родичів та спільників. 

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Майно Ігоря Гринкевича та його родини

Серед знайденого майна:

  • 17 об’єктів житлової нерухомості — зокрема, три квартири у власності дружини Світлани, одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич, одна львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та дві квартири у власності Софії Морозюк;
  • сім об’єктів нежитлової нерухомості — зокрема, нежитлове приміщення на вулиці Саксаганського в центрі Києва;
  • 18 земельних ділянок — зокрема, великі ділянки у Вишгородському районі Київської області у власності Ігоря Гринкевича та сина Романа Гринкевича;
  • дев'ять автомобілів преміумкласу;
  • частки в статутному капіталі вартістю 14,7 млн грн;
  • 12 одиниць зброї;
  • три об’єкти інтелектуальної власності;
  • рахунки у восьми банківських установах.

Там зазначили, що Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Отримані дані щодо знайденого майна АРМА спрямувало до ДБР для майбутньої можливої конфіскації.

Нагадаємо, що в скандалі щодо корупційних схем родини Гринкевичів та їхніх спільників з’явились нові деталі. На виконання запиту ДБР Нацагентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи у художниці Соні Морозюк, яка заручена з Ігором Гринкевичем.

Також ми писали, що дружина львівського корупційного бізнесмена Ігоря Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка". Заяву на звільнення вона написала за власним бажанням.

АРМА
бізнес
майно
Ігор Гринкевич

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