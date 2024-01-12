АРМА перерахувало елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича

Бізнесмен Ігор Гринкевич. Фото: Ігор Гринкевич

Агенство з розшуку та менеджменту активів знайшло елітне майно бізнесмена Ігоря Гринкевича. Також були виявлені активи у його родичів та спільників.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Майно Ігоря Гринкевича та його родини

Серед знайденого майна:

17 об’єктів житлової нерухомості — зокрема, три квартири у власності дружини Світлани, одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич, одна львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та дві квартири у власності Софії Морозюк;

сім об’єктів нежитлової нерухомості — зокрема, нежитлове приміщення на вулиці Саксаганського в центрі Києва;

18 земельних ділянок — зокрема, великі ділянки у Вишгородському районі Київської області у власності Ігоря Гринкевича та сина Романа Гринкевича;

дев'ять автомобілів преміумкласу;

частки в статутному капіталі вартістю 14,7 млн грн;

12 одиниць зброї;

три об’єкти інтелектуальної власності;

рахунки у восьми банківських установах.

Там зазначили, що Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Отримані дані щодо знайденого майна АРМА спрямувало до ДБР для майбутньої можливої конфіскації.

Нагадаємо, що в скандалі щодо корупційних схем родини Гринкевичів та їхніх спільників з’явились нові деталі. На виконання запиту ДБР Нацагентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи у художниці Соні Морозюк, яка заручена з Ігором Гринкевичем.

Також ми писали, що дружина львівського корупційного бізнесмена Ігоря Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич звільнилася із Національного університету "Львівська політехніка". Заяву на звільнення вона написала за власним бажанням.