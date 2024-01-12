АРМА перечислило элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича
Агентство по розыску и менеджменту активов нашло элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича. Также были обнаружены активы у его родственников и сообщников.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Имущество Игоря Гринкевича и его семьи
Среди найденного имущества:
- 17 объектов жилой недвижимости — в частности, три квартиры в собственности жены Светланы, одна львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич, одна львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и две квартиры в собственности Софии Морозюк;
- семь объектов нежилой недвижимости — в частности, нежилое помещение на улице Саксаганского в центре Киева;
- 18 земельных участков — в частности, большие участки в Вышгородском районе Киевской области в собственности Игоря Гринкевича и сына Романа Гринкевича;
- девять автомобилей премиум-класса;
- доли в уставном капитале стоимостью 14,7 млн. грн;
- 12 единиц оружия;
- три объекта интеллектуальной собственности;
- счета в восьми банковских учреждениях.
Там отметили, что Игорь Гринкевич и его сообщники обвиняются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Полученные данные о найденном имуществе АРМА направило в ДБР для предстоящей возможной конфискации.
Напомним, что в скандале по поводу коррупционных схем семьи Гринкевичей и их сообщников появились новые детали. По исполнению запроса ДБР Нацагентство по розыску и менеджменту активов обнаружило активы у художницы Сони Морозюк, обрученной с Игорем Гринкевичем.
Также мы писали, что супруга львовского коррупционного бизнесмена Игоря Гринкевича, профессор Светлана Гринкевич уволилась из Национального университета "Львовская политехника". Заявление на увольнение она написала по собственному желанию.
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