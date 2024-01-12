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АРМА перечислило элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича

12 января 2024 11:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
АРМА перечислило элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича
Бизнесмен Игорь Гринкевич. Фото: Игорь Гринкевич
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Агентство по розыску и менеджменту активов нашло элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича. Также были обнаружены активы у его родственников и сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Среди найденного имущества:

  • 17 объектов жилой недвижимости — в частности, три квартиры в собственности жены Светланы, одна львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич, одна львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и две квартиры в собственности Софии Морозюк;
  • семь объектов нежилой недвижимости — в частности, нежилое помещение на улице Саксаганского в центре Киева;
  • 18 земельных участков — в частности, большие участки в Вышгородском районе Киевской области в собственности Игоря Гринкевича и сына Романа Гринкевича;
  • девять автомобилей премиум-класса;
  • доли в уставном капитале стоимостью 14,7 млн. грн;
  • 12 единиц оружия;
  • три объекта интеллектуальной собственности;
  • счета в восьми банковских учреждениях.

Там отметили, что Игорь Гринкевич и его сообщники обвиняются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Полученные данные о найденном имуществе АРМА направило в ДБР для предстоящей возможной конфискации.

Напомним, что в скандале по поводу коррупционных схем семьи Гринкевичей и их сообщников появились новые детали. По исполнению запроса ДБР Нацагентство по розыску и менеджменту активов обнаружило активы у художницы Сони Морозюк, обрученной с Игорем Гринкевичем.

Также мы писали, что супруга львовского коррупционного бизнесмена Игоря Гринкевича, профессор Светлана Гринкевич уволилась из Национального университета "Львовская политехника". Заявление на увольнение она написала по собственному желанию.

АРМА
бизнес
имущество
Игорь Гринкевич

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