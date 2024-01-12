АРМА перечислило элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича

Бизнесмен Игорь Гринкевич. Фото: Игорь Гринкевич

Агентство по розыску и менеджменту активов нашло элитное имущество бизнесмена Игоря Гринкевича. Также были обнаружены активы у его родственников и сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Среди найденного имущества:

17 объектов жилой недвижимости — в частности, три квартиры в собственности жены Светланы, одна львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич, одна львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и две квартиры в собственности Софии Морозюк;

семь объектов нежилой недвижимости — в частности, нежилое помещение на улице Саксаганского в центре Киева;

18 земельных участков — в частности, большие участки в Вышгородском районе Киевской области в собственности Игоря Гринкевича и сына Романа Гринкевича;

девять автомобилей премиум-класса;

доли в уставном капитале стоимостью 14,7 млн. грн;

12 единиц оружия;

три объекта интеллектуальной собственности;

счета в восьми банковских учреждениях.

Там отметили, что Игорь Гринкевич и его сообщники обвиняются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Полученные данные о найденном имуществе АРМА направило в ДБР для предстоящей возможной конфискации.

Напомним, что в скандале по поводу коррупционных схем семьи Гринкевичей и их сообщников появились новые детали. По исполнению запроса ДБР Нацагентство по розыску и менеджменту активов обнаружило активы у художницы Сони Морозюк, обрученной с Игорем Гринкевичем.

Также мы писали, что супруга львовского коррупционного бизнесмена Игоря Гринкевича, профессор Светлана Гринкевич уволилась из Национального университета "Львовская политехника". Заявление на увольнение она написала по собственному желанию.