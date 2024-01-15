Дело Гринкевича — в ДБР рассказали об еще одном уголовном производстве

Бизнесмен Игорь Гринкевич. Фото: Игорь Гринкевич/Facebook

В Государственном бюро расследований сообщили, что против бизнесмена Игоря Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. В настоящее время он задержан и находится в СИЗО.

Об этом заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Читайте также:

Еще одно уголовное производство против Гринкевича

Сапьян рассказала, что против Игоря Гринкевича открыли уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Первое производство было по предложению взятки сотруднику ДБР, на чем его и задержали.

Однако есть еще одно уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Фирмы, работавшие с Минобороны и обязанные обеспечивать качественной одеждой военных. На этих фирмах в руководстве, а также в семье львовского бизнесмена были проведены обыски и на имущество был наложен арест.

"Есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Поскольку мы с вами понимаем, что эти компании в условиях полномасштабного вторжения выиграли 23 тендера, то все тендеры и сам товар, который должен поставляться в ВСУ сейчас проверяется. Есть надежда, что в ближайшее время в этом уголовном производстве также появятся результаты работы о том, как идет досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Что известно по делу Игоря Гринкевича

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к краже более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевич получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

Напомним, Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Добавим, глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.