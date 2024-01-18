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ДБР пронзил бизнесмена Игоря Мазепу во время пересечения границы — что известно

18 января 2024 20:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сотрудники ДБР задержали бизнесмена Игоря Мазепу 18 января
Украинский бизнесмен Игорь Мазепа. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сегодня, 18 января, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Стало известно, что сотрудники ДБР задержали Мазепу на границе на КПП "Медика-Шегини", направлявшемся в сторону Польши, сегодня в 15:00. В настоящее время в офисе его компании сотрудники ведомства проводят обыск.

Причиной задержания стало дело получения права на участок для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park. Она построена в Вышгородском районе Киевской области еще в 2013 году. Его общая площадь составляет 40 гектаров. В инфраструктуру города входит яхт-клуб, мини-гостиница, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Компания Мазепы Concorde Capital финансирует сеть медицинских учреждений Добробут, загородный киевский комплекс Shelest и другие бизнесы в области строительства и добычи.

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