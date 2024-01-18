Сотрудники ДБР задержали бизнесмена Игоря Мазепу 18 января

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа. Фото: wikipedia

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали сегодня, 18 января, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Стало известно, что сотрудники ДБР задержали Мазепу на границе на КПП "Медика-Шегини", направлявшемся в сторону Польши, сегодня в 15:00. В настоящее время в офисе его компании сотрудники ведомства проводят обыск.

Причиной задержания стало дело получения права на участок для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park. Она построена в Вышгородском районе Киевской области еще в 2013 году. Его общая площадь составляет 40 гектаров. В инфраструктуру города входит яхт-клуб, мини-гостиница, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Компания Мазепы Concorde Capital финансирует сеть медицинских учреждений Добробут, загородный киевский комплекс Shelest и другие бизнесы в области строительства и добычи.

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