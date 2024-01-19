Затримання бізнесмена Мазепи — у його компанії відреагували
У компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.
Відповідний коментар з'явився у Facebook Concorde Capital.
Реакція Concorde Capita на обшуки та затримання Ігоря Мазепи
У компанії розповіли, що вчора силовики увірвалися у Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру.
"При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у Concorde Capital заявили, що затримання Мазепи на пункті пропуску Шегині теж незрозуміле, адже він часто виїжджав за кордон з робочими поїздками і постійно повертався. Співробітники кажуть, що про цей виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. У компанії також обурились, що правоохоронці без ухвали суду провели обшуки авто та не допустили адвоката, який вже був на місці.
"Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші. Цікаво, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році", — кажуть в компанії.
Нагадаємо, 18 січня співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.
Читайте Новини.LIVE!