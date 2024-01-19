Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Затримання бізнесмена Мазепи — у його компанії відреагували arrow

Затримання бізнесмена Мазепи — у його компанії відреагували

19 січня 2024 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затримання бізнесмена Мазепи — у його компанії відреагували
Засновник і власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Фото: пресслужба компанії
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. 

Відповідний коментар з'явився у Facebook Concorde Capital. 

Читайте також:

Реакція Concorde Capita на обшуки та затримання Ігоря Мазепи

У компанії розповіли, що вчора силовики увірвалися у Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. 

"При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", — йдеться у повідомленні. 

Крім того,  у Concorde Capital заявили, що затримання Мазепи на пункті пропуску Шегині теж незрозуміле, адже він часто виїжджав за кордон з робочими поїздками і постійно повертався. Співробітники кажуть, що про цей виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. У компанії також обурились, що правоохоронці без ухвали суду провели обшуки авто та не допустили адвоката, який вже був на місці. 

"Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші. Цікаво, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році", — кажуть в компанії. 

null
Повідомлення компанії щодо затримання Ігоря Мазепи. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 січня співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі. 

кордон
ДБР
обшуки
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі