Затримання бізнесмена Мазепи — у його компанії відреагували

Засновник і власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Фото: пресслужба компанії

У компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.

Відповідний коментар з'явився у Facebook Concorde Capital.

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У компанії розповіли, що вчора силовики увірвалися у Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру.

"При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Concorde Capital заявили, що затримання Мазепи на пункті пропуску Шегині теж незрозуміле, адже він часто виїжджав за кордон з робочими поїздками і постійно повертався. Співробітники кажуть, що про цей виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. У компанії також обурились, що правоохоронці без ухвали суду провели обшуки авто та не допустили адвоката, який вже був на місці.

"Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші. Цікаво, що саме кримінальне провадження стосується зведення нерухомості (котеджних містечок) ще у 2013 році", — кажуть в компанії.

Повідомлення компанії щодо затримання Ігоря Мазепи. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 січня співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.