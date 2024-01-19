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Задержание бизнесмена Мазепы — в его компании отреагировали

19 января 2024 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Задержание бизнесмена Мазепы — в его компании отреагировали
Основатель и владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа. Фото: пресс-служба компании
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Соответствующий комментарий появился у Facebook Concorde Capital.

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В компании рассказали, что вчера силовики ворвались в Concorde Capital, выбив дверь бизнес-центра.

"При этом обыски в компании проводятся без определения суда, забирают все документы, которые не касаются дела, а связаны со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы. Изъяты личные вещи сотрудников, работающих в других проектах", — говорится в сообщении. 

Кроме того, в Concorde Capital заявили, что задержание Мазепы на пункте пропуска Шегини тоже непонятные, ведь он часто уезжал за границу с рабочими поездками и постоянно возвращался. Сотрудники говорят, что об этом выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. В компании также возмутились, что правоохранители без определения суда провели обыски авто и не допустили находившегося уже на месте адвоката.

"Также проводятся обыски в помещениях сотрудников компании, и также без определения суда. Изымаются личные вещи, деньги. Интересно, что именно уголовное производство касается строительства недвижимости (коттеджных городков) еще в 2013 году", — говорят в компании.

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Сообщения компании о задержании Игоря Мазепы. Фото: скриншот

Напомним, 18 января сотрудники Государственного бюро расследований задержали основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

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ГБР
обыски
бизнес

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