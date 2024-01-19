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Суд избрал меру пресечения двум фигурантам по делу Мазепы

19 января 2024 21:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд избрал меру пресечения двум фигурантам по делу Мазепы
Бизнесмен Игорь Мазепа. Фото: epravda.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Печерский райсуд Киева вынес решение о задержании двух лиц, связанных с делом, в котором фигурирует руководитель Concorde Capital Игорь Мазепа. Обвиняемых отправили в СИЗО с возможностью освобождения под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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Суд, следуя запросу прокуратуры, установил различные суммы залога для каждого из подозреваемых: 20 миллионов гривен для одного и 45 миллионов для другого.

Такое решение суда подтверждает наличие достаточных оснований для подозрений и указанных прокурором рисков.

Источники РБК-Украина утверждают, что решение о мере пресечения касается Танасийчука и Пришепчука.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали 18 января основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

В компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без решения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Кроме того, задержанному бизнесмену Игорю Мазепе установили размер залога в 700 миллионов гривен. А его брату Юрию — 500 млн грн.

Киев
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