Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Затримання Мазепи — бізнесмену встановили розмір застави arrow

Затримання Мазепи — бізнесмену встановили розмір застави

19 січня 2024 10:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затримання Мазепи — бізнесмену встановили розмір застави
Бізнесмен Ігор Мазепа. Фото: ЕП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Затриманому бізнесмену Ігорю Мазепі встановили розмір застави у 700 мільйонів гривень. А його брату Юрію — 500 млн грн. 

Про це повідомили у компанії Concorde Capita у коментарі NV

Читайте також:

Застава для Ігоря Мазепи 

У компанії розповіли, що для затриманого бізнесмена Ігоря Мазепи встановили заставу у розмірі 700 мільйонів гривень. А брату бізнесмена Юрію Мазепі, якого також затримали напередодні, встановили заставу у 500 млн грн. 

При цьому загальна сума збитків, начебто завданих державі, які інкримінують підприємцям, становить лише 7 млн грн.

Що відомо про затримання Ігоря Мазепи

Як відомо, 18 січня співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі. 

Незадовго у компанії відреагували на затримання власника і розповіли, що обшуки в Concorde Capital і авто Мазепи провели без ухвали суду. А сам бізнесмен часто виїжджав за кордон з робочими поїздками і повертався. Цього разу він мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. 

null
Повідомлення компанії щодо затримання Ігоря Мазепи. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДБР розповіли деталі затримання бізнесмена Мазепи на кордоні. Його звинувачують в організації схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС.

кордон
ДБР
застава
бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі