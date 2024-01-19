Затримання Мазепи — бізнесмену встановили розмір застави

Бізнесмен Ігор Мазепа. Фото: ЕП

Затриманому бізнесмену Ігорю Мазепі встановили розмір застави у 700 мільйонів гривень. А його брату Юрію — 500 млн грн.

Про це повідомили у компанії Concorde Capita у коментарі NV.

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Застава для Ігоря Мазепи

У компанії розповіли, що для затриманого бізнесмена Ігоря Мазепи встановили заставу у розмірі 700 мільйонів гривень. А брату бізнесмена Юрію Мазепі, якого також затримали напередодні, встановили заставу у 500 млн грн.

При цьому загальна сума збитків, начебто завданих державі, які інкримінують підприємцям, становить лише 7 млн грн.

Що відомо про затримання Ігоря Мазепи

Як відомо, 18 січня співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.

Незадовго у компанії відреагували на затримання власника і розповіли, що обшуки в Concorde Capital і авто Мазепи провели без ухвали суду. А сам бізнесмен часто виїжджав за кордон з робочими поїздками і повертався. Цього разу він мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі.

Повідомлення компанії щодо затримання Ігоря Мазепи. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДБР розповіли деталі затримання бізнесмена Мазепи на кордоні. Його звинувачують в організації схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС.