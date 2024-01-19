У ДБР розповіли деталі затримання бізнесмена Мазепи на кордоні
Працівники Державного бюро розслідувань затримали під час спроби виїзду за кордон бізнесмена, який є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. За інформацією ЗМІ, йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.
Про це пише пресслужба ДБР.
Крім того, в різних областях України було затримано ще трьох учасників злочинної організації, серед яких і брат Мазепи.
Що відомо про злочинну схему Мазепи
"29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС", — нагадали у повідомленні.
Зазначається, що до такої організації входило майже 20 фігурантів. Серед яких:
- відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла,
- їхні помічники,
- юристи,
- архітектори,
- землевпорядники,
- інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.
"Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", — додали в ДБР.
Завданням іншим учасників був пошук через соцмережі "підставних осіб", які за кошти погоджувались підписувати документи про виділенням їм землі у приватну вланість. Більша кількість з них були студентами київських навчальних закладів, яких було введено в оману та погодилися на це через важке матеріальне становище.
"Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему. За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС", — зазначили у повідомленні.
Покарання для фігурантів
Тому учасником такої схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, Мазепу було затримано під час спроби покинути Україну в напрямку Республіки Польща на пункті пропуску "Шегині".
Також вирішується питання щодо вручення підозри у перевищенні влади або службових повноважень двом екскерівникам Держгеокадастру, що на Київщині.
Нагадаємо, у компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.
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