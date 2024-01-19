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У ДБР розповіли деталі затримання бізнесмена Мазепи на кордоні

19 січня 2024 09:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ДБР розповіли деталі затримання бізнесмена Мазепи на кордоні
Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Працівники Державного бюро розслідувань затримали під час спроби виїзду за кордон бізнесмена, який є організатором схеми незаконного заволодіння землями, де знаходяться гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. За інформацією ЗМІ, йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Про це пише пресслужба ДБР.

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Крім того, в різних областях України було затримано ще трьох учасників злочинної організації, серед яких і брат Мазепи.

подробиці затримання бізнесмена Мазепи на кордоні
Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Фото: Офіс Генпрокурора

Що відомо про злочинну схему Мазепи

"29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС", — нагадали у повідомленні.

Зазначається, що до такої організації входило майже 20 фігурантів. Серед яких:

  • відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла,
  • їхні помічники,
  • юристи,
  • архітектори,
  • землевпорядники,
  • інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.
подробиці затримання бізнесмена Мазепи на кордоні
Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Фото: Офіс Генпрокурора

"Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", — додали в ДБР.

Завданням іншим учасників був пошук через соцмережі "підставних осіб", які за кошти погоджувались підписувати документи про виділенням їм землі у приватну вланість. Більша кількість з них були студентами київських навчальних закладів, яких було введено в оману та погодилися на це через важке матеріальне становище. 

подробиці затримання бізнесмена Мазепи на кордоні
Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Фото: Офіс Генпрокурора

"Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему. За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС", — зазначили у повідомленні.

Покарання для фігурантів 

Тому учасником такої схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, Мазепу було затримано під час спроби покинути Україну в напрямку Республіки Польща на пункті пропуску "Шегині". 

подробиці затримання бізнесмена Мазепи на кордоні
Викриття фігуранта справи. Фото: Офіс Генпрокурора

Також вирішується питання щодо вручення підозри у перевищенні влади або службових повноважень двом екскерівникам Держгеокадастру, що на Київщині. 

Нагадаємо, у компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. 

Київ
ДБР
корупція
поліція
Офіс генерального прокурора
злочин

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