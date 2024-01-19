В ГБР рассказали детали задержания бизнесмена Мазепы на границе

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали при попытке выезда за границу бизнесмена, который является организатором схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС. По информации СМИ, речь идет об учредителе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Об этом пишет прессслужба ГБР.

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Кроме того, в разных областях Украины были задержаны еще три участника преступной организации, среди которых и брат Мазепы.

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы. Фото: Офис Генпрокурора

Что известно о преступной схеме Мазепы

"29 ноября 2023 года работники ГБР совместно с ГСР Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС", — напомнили в сообщении.

Отмечается, что в такую организацию входило почти 20 фигурантов. Среди которых:

известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья,

их помощники,

юристы,

архитекторы,

землеустроители,

прочие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы. Фото: Офис Генпрокурора

"Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", — добавили в ГБР.

Задачей остальных участников был поиск через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписывать документы о выделении им земли в частную власть. Большее количество из них были студентами киевских учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на это из-за тяжелого материального положения.

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы. Фото: Офис Генпрокурора

"В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они "перепродавали" землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые заказали и профинансировали незаконную схему. По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС", — отметили в сообщении.

Наказание для фигурантов

Поэтому участникам такой схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации прессслужбы Офиса генпрокурора, Мазепа был задержан при попытке покинуть Украину в направлении Республики Польша на пункте пропуска "Шегини".

Разоблачение фигуранта дела. Фото: Офис Генпрокурора

Также решается вопрос о вручении подозрения в превышении власти или служебных полномочий двум экс-руководителям Госгеокадастра Киевской области.

Напомним, в компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, которые работают в других проектах.