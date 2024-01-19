В ГБР рассказали детали задержания бизнесмена Мазепы на границе
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали при попытке выезда за границу бизнесмена, который является организатором схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС. По информации СМИ, речь идет об учредителе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.
Об этом пишет прессслужба ГБР.
Кроме того, в разных областях Украины были задержаны еще три участника преступной организации, среди которых и брат Мазепы.
Что известно о преступной схеме Мазепы
"29 ноября 2023 года работники ГБР совместно с ГСР Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС", — напомнили в сообщении.
Отмечается, что в такую организацию входило почти 20 фигурантов. Среди которых:
- известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья,
- их помощники,
- юристы,
- архитекторы,
- землеустроители,
- прочие квалифицированные специалисты и представители госорганов.
"Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", — добавили в ГБР.
Задачей остальных участников был поиск через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписывать документы о выделении им земли в частную власть. Большее количество из них были студентами киевских учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на это из-за тяжелого материального положения.
"В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они "перепродавали" землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые заказали и профинансировали незаконную схему. По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС", — отметили в сообщении.
Наказание для фигурантов
Поэтому участникам такой схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации прессслужбы Офиса генпрокурора, Мазепа был задержан при попытке покинуть Украину в направлении Республики Польша на пункте пропуска "Шегини".
Также решается вопрос о вручении подозрения в превышении власти или служебных полномочий двум экс-руководителям Госгеокадастра Киевской области.
Напомним, в компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, которые работают в других проектах.
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