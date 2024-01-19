Задержание Мазепы — бизнесмену установили размер залога

Бизнесмен Игорь Мазепа. Фото: ЭП

Задержанному бизнесмену Игорю Мазепе установили размер залога в 700 миллионов гривен. А его брату Юрию — 500 млн. грн.

Об этом сообщили в компании Concorde Capita в комментарии NV.

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Залог для Игоря Мазепы

В компании рассказали, что для задержанного бизнесмена Игоря Мазепы установили залог в размере 700 миллионов гривен. А брату бизнесмена Юрию Мазепе, также задержанному накануне, установили залог в 500 млн. грн.

При этом общая сумма ущерба, якобы нанесенного государству, инкриминируемого предпринимателями, составляет лишь 7 млн. грн.

Что известно о задержании Игоря Мазепы

Как известно, 18 января сотрудники Государственного бюро расследований задержали основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

Незадолго в компании отреагировали на задержание владельца и рассказали, что обыски в Concorde Capital и Мазепы провели без определения суда. Сам же бизнесмен часто выезжал за границу с рабочими поездками и возвращался. На этот раз ему предстояло посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Сообщения компании о задержании Игоря Мазепы. Фото: скриншот

Напомним, в ДБР рассказали детали задержания бизнесмена Мазепы на границе. Он обвиняется в организации схемы незаконного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС.