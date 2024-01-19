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Затриманий на кордоні бізнесмен Ігор Мазепа не згоден із 700 млн грн застави

19 січня 2024 16:47
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Ілля Рябінін
редактор
Затриманий на кордоні бізнесмен Ігор Мазепа не згоден із 700 млн грн застави
Бізнесмен Ігор Мазепа на суді. Фото ілюстративне: NV / Олександра Некращук
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бізнесмен Ігор Мазепа, якому сьогодні мали обрати запобіжний захід, прокоментував своє затримання. Він заявив, що не погоджується з розміром застави, та розкритикував прокурорів. 

Про це він написав у Facebook.

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Мазепа не згідний з розміром застави

У своєму дописі бізнесмен подякував за слова підтримки і припустив, що його історія може бути пов'язана з подіями останніх часів, де "переслідують бізнесменів, активістів чи намагаються знецінити журналістів-розслідувачів". За словами бізнесмена, в його справі не зафіксованого жодного впливу з боку Росії.

Затриманий на кордоні бізнесмен Ігор Мазепа не згоден із 700 млн грн застави
Допис Мазепи: Джерело: Facebook

Він зазначив, що не розуміє причини обшуків, бо особисто він "нікому ніяких державних ділянок не виділяв". Проте, відповіді на питання, чи затримували тих, хто виділяв ділянки, правоохоронці йому не надали. Водночас Мазепа додав, що не погоджується з розміром застави, та розкритикував роботу прокурорів. 

"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 грн, не 700 тисяч грн, а 700 мільйонів грн. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто як мінімум 1,2 мільярда грн за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів". З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики. Які у них оцінки були з гуманітарних наук, дізнаємося вже скоро", — підбив підсумки Мазепа. 

Контекст затримання Ігоря Мазепи

Нагадаємо, що раніше Держбюро розслідувань затримало засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.

Водночас вчора у його компанії, Concorde Capital провели обшуки. Як заявили в компанії, вони проводилися без ухвали суду, а силовики вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. 

Натомість сьогодні в Печерському суді Києва розпочалося судове засідання з обрання Мазепі запобіжного заходу. Відомо, що попередньо пропонують призначити йому заставу у розмірі 700 млн грн. 

Затриманий на кордоні бізнесмен Ігор Мазепа не згоден із 700 млн грн застави
Бізнесмен Ігор Мазепа та його адвокат у залі суду. Фото: Денис Булавін/hromadske

Згодом суд зупинив розгляд справи Ігоря Мазепи. Це сталося через рішення про відвід судді — сторона захисту заявила про його заангажованість.

Київ
суд
Україна
застава
бізнес
підприємці

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