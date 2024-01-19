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Задержанный на границе бизнесмен Игорь Мазепа не согласен с 700 млн грн залога

19 января 2024 16:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Задержанный на границе бизнесмен Игорь Мазепа не согласен с 700 млн грн залога
Бизнесмен Игорь Мазепа на суде. Фото иллюстративное: NV / Александра Некращук
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бизнесмен Игорь Мазепа, которому сегодня должны были избрать меру пресечения, прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не соглашается с размером залога и раскритиковал прокуроров.

Об этом он написал в Facebook.

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Мазепа не согласен с размером залога

В своем сообщении бизнесмен поблагодарил за слова поддержки, и предположил, что его история может быть связана с событиями последнего времени, где "преследуют бизнесменов, активистов или пытаются обесценить журналистов-расследователей". По словам бизнесмена, по его делу не зафиксировано никакого влияния со стороны России.

Задержанный на границе бизнесмен Игорь Мазепа не согласен с 700 млн грн залога
Пост Мазепы: Источник: Facebook

Он отметил, что не понимает причины обысков, потому что лично он "никому никаких государственных участков не выделял". Однако ответы на вопрос, задерживали ли тех, кто выделял участки, правоохранители ему не предоставили. В то же время Мазепа добавил, что не соглашается с размером залога и раскритиковал работу прокуроров.

"Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 грн, не 700 тысяч грн, а 700 миллионов грн. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда грн за дело, где якобы ущерб составляет 7 миллионов". С цифрами у них беда: представляю, какие у них были школьные оценки математики. Какие у них оценки были по гуманитарным наукам, узнаем уже скоро», — подытожил Мазепа.

Контекст задержания Игоря Мазепы

Напомним, что ранее Госбюро расследований задержало учредителя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

В то же время вчера в его компании Concorde Capital провели обыски. Как заявили в компании, они проводились без определения суда, а силовики изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

В то же время сегодня в Печерском суде Киева началось судебное заседание по избранию Мазепе меры пресечения. Известно, что предварительно предлагают назначить ему залог в размере 700 млн грн.

Задержанный на границе бизнесмен Игорь Мазепа не согласен с 700 млн грн залога
Бизнесмен Игорь Мазепа и его адвокат в суде. Фото: Денис Булавин/hromadske

Впоследствии суд остановил рассмотрение дела Игоря Мазепы. Это произошло из-за решения об отводе судьи — сторона защиты заявила о его заангажированности.

Киев
суд
Украина
залог
бизнес
предприниматели

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