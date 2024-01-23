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Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу

23 січня 2024 21:47
оновлено: 22:11
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Ілля Рябінін
редактор
Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу
Ігор Мазепа на суді. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бізнесмен Ігор Мазепа, якого підозрювали у заволодінні землею поблизу Київської ГЕС, вийшов з-під варти під заставу. Йому було призначено заставу 21 мільйон гривень.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу Concorde Capital. 

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Нагадаємо, що Ігоря Мазепу підозрюють у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, яку веде Держбюро розслідувань. 18 січня його затримали на КПП "Медика-Шегіні", коли він намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.

В компанії бізнесмена провели обшуки. Як зазначили у пресслужбі, вони проводились без ухвали суду, а силовики вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. 

Запобіжний захід Мазепі мав обрати Печерський райсуд Києва. Попередньо прокурори пропонували призначити йому заставу у розмірі 700 млн грн, проте згодом суд зупинив розгляд справи через рішення про відвід судді — сторона захисту заявила про його заангажованість.

Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу
Бізнесмен Ігор Мазепа та його адвокат, Тарас Пошиванюк, у залі суду. Фото: Денис Булавін/hromadske

Водночас сам Ігор Мазепа заявив, що не погоджується з розміром застави, та розкритикував прокурорів. Згодом судді заарештували Мазепу, помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Мазепа сказав, що не вноситиме таку заставу, оскільки це занадто велика сума, тому його адвокати сподіваються на успішну апеляцію.

суд
правосуддя
Україна
застава
бізнес

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