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Зеленський заявив, що СБУ розформує відділ, співробітники якого стежили за Bihus.info

25 лютого 2024 20:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що СБУ розформує відділ, співробітники якого стежили за Bihus.info
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України розформує відділ, співробітники якого стежили за журналістами Bihus.info. Наразі слідство триває.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Стеження за журналістами Bihus.info

"З керівником відділу, співробітники якого стежили за журналістами Bihus.info, розбиратимуться правоохоронці. Слідство триває", — наголосив Зеленський.

За його словами, цю людину було звільнено. Йдеться про начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. 

"Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи", — додав глава держави.

Зазначимо, у січні у мережі поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info встановили, що за ними стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.

Керівництво СБУ заявило, що ухвалило кадрові рішення щодо департаменту. Невдовзі народні депутати Верховної Ради України проголосували за виклик голови СБУ Василя Малюка до парламенту для пояснення ситуації.

Розслідуванням справи про стеження за журналістами Bihus.Infо займається Головне управління ДБР.

Володимир Зеленський
СБУ
журналісти
Україна
Василь Малюк
президент

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