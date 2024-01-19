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Журналісти Bihus.Info провели власне розслідування за фактом стеження за ними

19 січня 2024 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Журналісти Bihus.Info провели власне розслідування за фактом стеження за ними
Керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник журналістського проєкту Bihus.Info Денис Бігус поділився попередніми даними їхнього розслідування про незаконне спостереження за членами своєї команди під час святкування Нового року. Журналісти з'ясували, що в установленні камер спостереження у місці відпочинку їхньої команди брали участь щонайменше 30 невстановлених осіб.

Про це йдеться у відео проєкту.

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Бігус стверджує, що у розслідуванні допомагають працівники етнографічного комплексу "Українське село", де стався інцидент.

Як стало відомо, за тиждень до заходу журналістів, 20 грудня, до комплексу прибула невідома людина, яка поінформувалась про місцеперебування колонок, ялинки та обігрівачів у ресторані.

"Він забронював ті самі номери на 26 грудня, що і ми на 27, а також сауну", — розповідає Бігус.

Він додає, що 26 грудня персонал закладу був свідком незвичайного корпоративу групи людей, які назвали себе "офісними співробітниками", які поводилися дивно і замовкали при появі офіціантів.

Бігус також стверджує, що після відходу його команди 28 грудня та сама людина знову забронювала всі номери та сауну. Попри бронювання безлічі кімнат, до комплексу прибула лише одна пара, яка отримала ключі від усіх номерів.

Він зазначив, що деякі з цих номерів уже були зайняті, і припустив, що це було зроблено для вилучення раніше встановлених камер спостереження.

Стеження за журналістами Bihus.Info

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому, як передбачається, співробітники журналістського проєкту Bihus.Info використовують наркотики.

У відповідь на це керівник проєкту Денис Бігус опублікував відеозвернення, в якому дав пояснення щодо ситуації та заявив, що всі члени команди Bihus.Info пройдуть тестування на наявність наркотичних речовин.

Перед тим, як стали відомі факти прослуховування, журналісти Bihus.Info опублікували своє розслідування стосовно тих, хто створює медіазвіти для чиновників, у тому числі для Офісу Президента.

Під час розслідування було виявлено, що в цих звітах часто пропускаються серйозні скандали, пов'язані з корупцією, і критика влади приписується виключно опозиції.

Нагадаємо, що медіарух, що об'єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство відреагувати на це.

Крім того, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що до його будинку ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися його залякати. Інцидент стався 14 січня.

СБУ
наркотики
журналісти
стеження
ЗМІ
Україна
розслідування

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