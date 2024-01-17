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СБУ прокомментировала обстоятельства незаконной прослушки и видеосъемки журналистов Bihus.Info

17 января 2024 16:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ прокомментировала обстоятельства незаконной прослушки и видеосъемки журналистов Bihus.Info
Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники СБУ проводят расследование в отношении нелегальной аудио и видеозаписи сотрудников проекта Bihus.Info. В связи с этим, было начато уголовное дело, касающейся неправомерного получения, распространения или использования спецсредств для сбора информации. 

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ подчеркивает, что непрепятственная деятельность независимых и квалифицированных средств массовой информации критически важна для развития Украины как страны с демократическим устройством. 

По их мнению, любые действия по слежке должны быть строго рассмотрены в правовом поле, независимо от того, раскрывают ли материалы тайной записи какие-либо незаконные действия, связанные с наркотическими средствами.

Только правоохранительные органы имеют полномочия давать оценку таким ситуациям.

СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Прослушка журналистов Bihus.Info — предыстория

Во вторник, 16 января в интернете появилось видеозапись, на которой, как предполагается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info используют наркотики. 

В ответ на это, руководитель проекта Денис Бигус опубликовал видеообращение, в котором дал пояснения по ситуации и заявил, что все члены команды Bihus.Info пройдут тестирование на наличие наркотических веществ.

Перед тем как стали известны факты прослушивания, журналисты Bihus.Info опубликовали свое расследование, касающееся тех, кто создает медиаотчеты для государственных чиновников, в том числе для Офиса Президента.

В ходе расследования было выявлено, что в этих отчетах часто упускаются серьезные скандалы, связанные с коррупцией, и критика власти приписывается исключительно оппозиции.

Напомним, что медиадвижение, объединяющее журналистов и экспертов-медийщиков, сообщило о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество отреагировать на это.

Кроме того, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались запугать. Инцидент произошел 14 января.

СБУ
наркотики
журналисты
СМИ
Украина
расследование

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