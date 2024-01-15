Журналіст Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі — деталі

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися залякати. Інцидент стався вчора, 14 січня.

Про це повідомляють Юрій Ніколов, "Детектор медіа" із посиланням на коментар Ніколова, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Читайте також:

У квартиру Ніколова ломилися невідомі

"Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломилися в двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері папірцями. Мене не було вдома, ходив до друга", — розповів Ніколов.

За його словами, невідомі налякали його маму, яка після онкології живе з ним. Він не розуміє, хто вирішив займатися залякуванням.

Ніколов повідомив, що через 15 хвилин після інциденту в одному з анонімних Telegram-каналів "Карточный Офис" з’явився допис із відео та фото з місця події. Його пов'язують з ОП.

На відео можна побачити, як в двері Ніколова стукають чоловіки. До того ж вони наклеїли папірці з написами "зрадник", "ухилянт" та ін.

"Будемо розмовляти зараз із тобою. Ти по відео дуже гарно вмієш розмовляти. Зараз порозмовляєш… ми з тобою до президента", — сказав один із чоловіків.

Журналіст зазначив, що за час повномасштабного вторгнення був лише один випадок тиску на нього.

"Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад. Цікаво: щоб що? Щоб я закрив рота і припинив викривати корупціонерів? Такий собі розрахунок", — наголосив Ніколов.

Допис Ніколова. Фото: скриншот

Що передувало

Два тижні тому в ефірі "УП-ЧАТ" Ніколов назвав Володимира Зеленського "ухилянтом". За його словами, глава держави "ухилився від свого обов’язку очолювати країну, яка воює".

На запитання, чи не пов’язує Ніколов інцидент під дверима його квартири із цими словами, він відповів:

"Я не виключаю, колеги відразу після того ефіру сказали мені — чекай відповіді".

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин наголосив, що провокація біля квартири Ніколова "чітко вкладається у перешкоджання діяльності журналіста".

Допис Юрчишина. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.