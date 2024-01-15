Журналист Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные — детали

Журналист-расследователь Юрий Николов. Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались запугать. Инцидент произошел вчера, 14 января.

Об этом сообщают Юрий Николов, "Детектор медиа" со ссылкой на комментарий Николова, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

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В квартиру Николова ломились неизвестные

"Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома, ходил к другу", — рассказал Николов.

По его словам, неизвестные испугали его маму, которая после онкологии живет с ним. Он не понимает, кто решил заниматься запугиванием.

Николов сообщил, что через 15 минут после инцидента в одном из анонимных Telegram-каналов "Карточный Офис" появилось сообщение с видео и фото с места происшествия. Его связывают с ОП.

На видео можно увидеть, как в дверь Николова стучат мужчины. К тому же они наклеили бумажки с надписями "изменник", "уклонист" и прочее.

"Будем разговаривать сейчас с тобой. Ты по видео очень хорошо умеешь разговаривать. Сейчас поговоришь… мы с тобой к президенту", — сказал один из мужчин.

Журналист отметил, что за время полномасштабного вторжения был только один случай давления на него.

"Но, как я вижу, кто-то решил изменить это расписание. Интересно: чтобы что? Чтобы я закрыл рот и прекратил разоблачать коррупционеров? Такой расчет", — подчеркнул Николов.

Пост Николова. Фото: скриншот

Что предшествовало

Две недели назад в эфире "УП-ЧАТ" Николов назвал Владимира Зеленского "уклонистом". По его словам, глава государства "уклонился от своей обязанности возглавлять страну, которая воюет".

На вопрос, не связывает ли Николов инцидент под дверью его квартиры с этими словами, он ответил:

"Я не исключаю, коллеги сразу после того эфира сказали мне — жди ответа".

Председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин подчеркнул, что провокация возле квартиры Николова "четко укладывается в препятствование деятельности журналиста".

Пост Юрчишина. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он встретится с лидерами страны и примет участие в Давосском форуме.