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СБУ прокоментувала обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів Bihus.Info

17 січня 2024 16:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ прокоментувала обставини незаконного прослуховування та відеозйомки журналістів Bihus.Info
Співробітники Служби безпеки України. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники СБУ проводять розслідування щодо нелегального аудіо та відеозапису співробітників проєкту Bihus.Info. У зв'язку з цим було розпочато кримінальну справу щодо неправомірного отримання, поширення або використання спецзасобів для збору інформації.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ наголошує, що не перешкодна діяльність незалежних та кваліфікованих засобів масової інформації є критично важливою для розвитку України як країни з демократичним устроєм.

На їхню думку, будь-які дії щодо стеження мають бути суворо розглянуті у правовому полі, незалежно від того, чи розкривають матеріали таємного запису будь-які незаконні дії, пов'язані з наркотичними засобами.

Тільки правоохоронні органи мають повноваження оцінювати такі ситуації.

СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Прослуховування журналістів Bihus.Info — передісторія

У вівторок, 16 січня, в інтернеті з'явився відеозапис, на якому, як передбачається, співробітники журналістського проєкту Bihus.Info використовують наркотики.

У відповідь на це керівник проєкту Денис Бігус опублікував відеозвернення, в якому дав пояснення щодо ситуації та заявив, що всі члени команди Bihus.Info пройдуть тестування на наявність наркотичних речовин.

Перед тим як стали відомі факти прослуховування, журналісти Bihus.Info опублікували своє розслідування стосовно тих, хто створює медіазвіти для чиновників, у тому числі для Офісу Президента.

У ході розслідування було виявлено, що в цих звітах часто втрачають серйозні скандали, пов'язані з корупцією, і критика влади приписується виключно опозиції.

Нагадаємо, що медіарух, що об'єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство відреагувати на це.

Крім того, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що до його будинку ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися залякати. Інцидент стався 14 січня.

СБУ
наркотики
журналісти
ЗМІ
Україна
розслідування

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