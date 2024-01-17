Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Медиадвижение призвало Зеленского отреагировать на атаки против журналистов arrow

Медиадвижение призвало Зеленского отреагировать на атаки против журналистов

17 января 2024 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Медиадвижение призвало Зеленского отреагировать на атаки против журналистов
Журналист общается с человеком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Медиадвижение, объединяющее журналистов и экспертов-медийщиков, сообщило о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество отреагировать на это.

Об этом говорится в заявлении Медиадвижения.

Читайте также:

Давление на журналистов

"Анонимные Telegram-каналы, публично декларирующие, что работают на власть и постоянно ее защищают, и сайты-мусорки уже системно преследуют независимые медиа и журналистов-расследователей, устраивая им провокации в реальной жизни. Неизвестные агрессоры пытаются выставить украинских журналистов "врагами народа", российскими агентами, лицами, имеющими наркозависимость, и дискредитировать их профессиональную работу", — говорится в сообщении.

В заявлении упомянули последние факты давления, в частности, на журналиста проекта "Наши деньги" Юрия Николова и Bihus.Info.

"Кроме провокаций и попыток дискредитации, происходит слежка, прослушивание телефонных разговоров и нарушение права журналистов на частную жизнь — и все это с целью давления на независимые медиа", — отмечает Медиадвижение.

Он отметил, что все эти действия являются преступлениями, требующими оперативной реакции со стороны правоохранительных органов, которые наносят вред будущему Украины как демократического государства.

Медиадвижение призывает правоохранительные органы учесть серьезность ситуации и оперативно установить и привлечь к ответственности людей, причастных к организации преследований и атак на журналистов.

В заявлении говорится, что защитить свободу слова и прекратить провокации против журналистов в интересах руководства государства, поскольку анонимные Telegram-каналы, вероятно, причастны к организации этих провокаций, прямо называют их местью за критику власти, в частности президента.

Медиадвижение также призывает международных партнеров выступить в защиту преследуемых журналистов.

"Только общественный контроль гарантирует непоколебимость соблюдения принципов демократии, верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией, которые исповедуют ваши государства и которые стремится воплощать Украина", — говорится в заявлении.

Напомним, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались запугать. Инцидент произошел 14 января.

Также мы писали, что на журналиста-расследователя "УП" Михаила Ткача совершили нападение. Это произошло в Козине Киевской области вблизи ресторана "Тандыр".

Владимир Зеленский
журналисты
украинцы
полиция
Украина
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме