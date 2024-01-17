Медиадвижение призвало Зеленского отреагировать на атаки против журналистов

Журналист общается с человеком. Фото: Pexels

Медиадвижение, объединяющее журналистов и экспертов-медийщиков, сообщило о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество отреагировать на это.

Об этом говорится в заявлении Медиадвижения.

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Давление на журналистов

"Анонимные Telegram-каналы, публично декларирующие, что работают на власть и постоянно ее защищают, и сайты-мусорки уже системно преследуют независимые медиа и журналистов-расследователей, устраивая им провокации в реальной жизни. Неизвестные агрессоры пытаются выставить украинских журналистов "врагами народа", российскими агентами, лицами, имеющими наркозависимость, и дискредитировать их профессиональную работу", — говорится в сообщении.

В заявлении упомянули последние факты давления, в частности, на журналиста проекта "Наши деньги" Юрия Николова и Bihus.Info.

"Кроме провокаций и попыток дискредитации, происходит слежка, прослушивание телефонных разговоров и нарушение права журналистов на частную жизнь — и все это с целью давления на независимые медиа", — отмечает Медиадвижение.

Он отметил, что все эти действия являются преступлениями, требующими оперативной реакции со стороны правоохранительных органов, которые наносят вред будущему Украины как демократического государства.

Медиадвижение призывает правоохранительные органы учесть серьезность ситуации и оперативно установить и привлечь к ответственности людей, причастных к организации преследований и атак на журналистов.

В заявлении говорится, что защитить свободу слова и прекратить провокации против журналистов в интересах руководства государства, поскольку анонимные Telegram-каналы, вероятно, причастны к организации этих провокаций, прямо называют их местью за критику власти, в частности президента.

Медиадвижение также призывает международных партнеров выступить в защиту преследуемых журналистов.

"Только общественный контроль гарантирует непоколебимость соблюдения принципов демократии, верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией, которые исповедуют ваши государства и которые стремится воплощать Украина", — говорится в заявлении.

Напомним, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались запугать. Инцидент произошел 14 января.

Также мы писали, что на журналиста-расследователя "УП" Михаила Ткача совершили нападение. Это произошло в Козине Киевской области вблизи ресторана "Тандыр".