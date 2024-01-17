Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовились про початок скринінгу законодавства України

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Український президент Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Давосі домовились про початок скринінгу законодавства України на відповідність законодавству ЄС. Вони також анонсували формування переговорної рамки про членство нашої держави в ЄС.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Повідомляється, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу. Передусім йшлося про наближення нашої країни до початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

"Глава української держави та очільниця Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери обговорили про важливість розблокування рішення про надання нашій країні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року. Володимир Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія готова піти на певні поступки Угорщині, щоб домогтися виділення Україні 50 мільярдів євро. Можна припустити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у такому разі відмовиться від свого вето.