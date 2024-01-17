Зеленский и Урсула фон дер Ляйен договорились о начале скрининга законодательства Украины

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинский президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Давосе договорились о начале скрининга законодательства Украины на соответствие законодательству ЕС. Они также анонсировали формирование переговорной рамки о членстве нашего государства в ЕС.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Скрининг законодательства Украины

На полях Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу. В первую очередь речь шла о приближении нашей страны к началу переговорного процесса по вступлению в ЕС.

"Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили важность разблокирования решения о предоставлении нашей стране 50 млрд евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года. Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса по этому вопросу.

Напомним, ранее мы писали, что Европейская комиссия готова пойти на определенные уступки Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 миллиардов евро. Можно предположить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в таком случае откажется от своего вето.