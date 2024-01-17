Медіарух закликав Зеленського відреагувати на атаки проти журналістів

Журналіст спілкується з людиною. Фото: Pexels

Медіарух, який об′єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство відреагувати на це.

Про це йдеться в заяві Медіаруху.

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Тиск на журналістів

"Анонімні Telegram-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів "ворогами народу", російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу", — йдеться у повідомленні.

У заяві згадали останні факти тиску, зокрема, на журналіста проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова та Bihus.Info.

"Окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя ― і все це з метою тиску на незалежні медіа", — наголошує Медіарух.

Він зазначив, що всі ці дії є злочинами, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів, які завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави.

Медіарух закликає правоохоронні органи зважити на серйозність ситуації та оперативно встановити і притягнути до відповідальності людей, причетних до організації переслідувань і атак на журналістів.

У заяві йдеться, що захистити свободу слова і припинити провокації проти журналістів ― в інтересах керівництва держави, оскільки анонімні Telegram-канали, ймовірно, причетні до організації цих провокацій, прямо називають їх помстою за критику влади, зокрема президента.

Медіарух також закликає міжнародних партнерів виступити на захист переслідуваних журналістів.

"Лише громадський контроль гарантує непохитність дотримання принципів демократії, верховенства права та ефективної боротьби з корупцією, які сповідують ваші держави і які прагне втілювати Україна", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися залякати. Інцидент стався 14 січня.

Також ми писали, що на журналіста-розслідувача "УП" Михайла Ткача скоїли напад. Це сталося у Козині Київської області поблизу ресторану "Тандир".