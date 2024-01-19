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Журналисты Bihus.Info провели собственное расследование по факту слежки за ними

19 января 2024 17:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты Bihus.Info провели собственное расследование по факту слежки за ними
Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководитель журналистского проекта Bihus.Info Денис Бигус поделился предварительными данными их расследования о незаконном наблюдении за членами своей команды во время празднования Нового года. Журналисты выяснили, что в установке камер наблюдения в месте отдыха их команды принимали участие минимум 30 неустановленных лиц.

Об этом говорится в видео проекта.

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Бигус утверждает, что в расследовании помогают работники этнографического комплекса "Украинская деревня", где произошел инцидент.

Как стало известно, за неделю до мероприятия журналистов, 20 декабря, в комплекс прибыл неопознанный человек, который осведомлялся о местоположении колонок, елки и обогревателей в ресторане. 

"Он забронировал те же самые номера на 26 декабря, что и мы на 27-е, а также сауну", — рассказывает Бигус. 

Он добавляет, что 26 декабря персонал заведения был свидетелем необычного корпоратива группы людей, назвавших себя "офисными сотрудниками", которые вели себя странно и замолкали при появлении официантов.

Бигус также утверждает, что после ухода его команды 28 декабрятот же человек снова забронировал все номера и сауну. Несмотря на бронирование множества комнат, в комплекс прибыла только одна пара, которая получила ключи от всех номеров. 

Он отметил, что некоторые из этих номеров уже были заняты, и предположил, что это было сделано для изъятия ранее установленных камер наблюдения.

Слежка за журналистами Bihus.Info

в интернете появилась видеозапись, на которой, как предполагается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info используют наркотики

В ответ на это руководитель проекта Денис Бигус опубликовал видеообращение, в котором дал пояснения по ситуации и заявил, что все члены команды Bihus.Info пройдут тестирование на наличие наркотических веществ.

Перед тем, как стали известны факты прослушивания, журналисты Bihus.Info опубликовали свое расследование, касающееся тех, кто создает медиаотчеты для государственных чиновников, в том числе для Офиса Президента.

В ходе расследования было выявлено, что в этих отчетах часто упускаются серьезные скандалы, связанные с коррупцией, и критика власти приписывается исключительно оппозиции.

Напомним, что медиадвижение, объединяющее журналистов и экспертов-медийщиков, сообщило о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество отреагировать на это.

Кроме того, журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались его запугать. Инцидент произошел 14 января.

СБУ
наркотики
журналисты
слежка
СМИ
Украина
расследование

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