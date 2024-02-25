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Зеленский заявил, что СБУ расформирует отдел, сотрудники которого следили за Bihus.info

25 февраля 2024 20:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что СБУ расформирует отдел, сотрудники которого следили за Bihus.info
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины расформирует отдел, сотрудники которого следили за журналистами Bihus.info. Сейчас следствие продолжается.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Слежка за журналистами Bihus.info

"С руководителем отдела, сотрудники которого следили за журналистами Bihus.info, будут разбираться правоохранители. Следствие продолжается", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, этот человек был уволен. Речь идет о начальнике департамента защиты национальной государственности СБУ Романе Семенченко.

"Глава СБУ Малюк сказал, что он расформирует даже этот отдел. Это его дела", — добавил глава государства.

Отметим, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А позже рассказал, что за членами команды следили около года.

Напомним, журналисты Bihus.Info установили, что за ними следили работники Департамента по защите национальной государственности (ДЗНГ) СБУ.

Руководство СБУ заявило, что  приняло кадровые решения по департаменту. Вскоре народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за вызов главы СБУ Василия Малюка в парламент для объяснения ситуации.

Расследованием дела о слежке за журналистами Bihus.Infо занимается  Главное управление ГБР.

Владимир Зеленский
СБУ
журналисты
Украина
Василий Малюк
президент

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