У СБУ прокоментували звинувачення Bihus.info у стеженні — що кажуть силовики

Ймовірні підозрювані у стеженні за редакцією Bihus.info. Фото: скриншот

В СБУ відреагували на звинувачення видання Bihus.info у стежці за працівниками компанії під час відпочинку редакції. За словами силовиків, вони мали на меті недопуск розповсюдження наркотиків і вжили всіх необхідних заходів до відповідальних за ці дії оперативників.

Про це йдеться у заяві пресслужби силового відомства.

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За словами силовиків, протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності силового відомства, оскільки у кримінальному провадженні стосовно наркотиків фігурувала одна з операторок видання. Водночас вони відкрили провадження через незаконне придбання та використання спецзасобів отримання інформації.

Заява СБУ. Джерело: Telegram

Додатково силовики заявили, що вжили необхідних кадрових рішень у роботі Департаменту захисту національної державності.

"Вважаємо, що незалежні медіа є невіддільною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу", — кажуть в СБУ.

Що передувало

Зазначимо, що сьогодні видання Bihus.info встановило особи тих, хто реалізовував операцію зі встановлення прихованих камер у готельні номери, де перебувала редакція торік наприкінці грудня. За даними журналістів, операція тривала протягом шести діб.

"За операцію відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, імовірно, залучали Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Звільнений днями начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і Департаменту участь в цій операції", — зазначили журналісти видання.

Роман Семенченко. Джерело: Zhytomir.info

Як повідомляє джерело Новини.LIVE в СБУ, рішення про звільнення Семенченка приймав голова відомства Василь Малюк. Він направив відповідне подання на президента, котрий підписав указ.

"Не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території РФ. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову", — говорить наше джерело в СБУ.

Справа Bihus.info — що відомо

Нагадаємо, 16 січня в інтернеті з'явився відеозапис, на якому, як повідомляється, співробітники журналістського проєкту Bihus.Info вживають наркотики.

У відповідь на це керівник проєкту Денис Бігус опублікував відеозвернення, в якому дав пояснення щодо ситуації та заявив, що всі члени команди Bihus.Info пройдуть тестування на наявність наркотичних речовин.

Перед тим як стали відомі факти прослуховування, журналісти Bihus.Info опублікували своє розслідування стосовно тих, хто створює медіазвіти для чиновників, у тому числі для Офісу Президента.

Під час розслідування було виявлено, що в цих звітах часто виключаються серйозні скандали, пов'язані з корупцією, і критика влади приписується виключно опозиції.

Згодом голова Bihus.Info поділився попередніми даними їхнього розслідування про незаконне спостереження за членами своєї команди під час святкування Нового року. Журналісти з'ясували, що в установленні камер спостереження у місці відпочинку їхньої команди брали участь щонайменше 30 невстановлених осіб.