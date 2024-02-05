В СБУ прокомментировали обвинение Bihus.info в слежке — что говорят силовики

Вероятные подозреваемые в слежке за редакцией Bihus.info. Фото: скриншот

В СБУ отреагировали на обвинение издания Bihus.info в слежке за сотрудниками компании во время отдыха редакции. По словам силовиков, они ставили целью недопуск распространения наркотиков и приняли все необходимые меры к ответственным за эти действия оперативникам.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы силового ведомства.

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По словам силовиков, противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности силового ведомства, поскольку в уголовном производстве в отношении наркотиков фигурировала одна из операторов издания. В то же время они открыли производство по незаконному приобретению и использованию спецсредств получения информации.

Заявление СБУ. Источник: Telegram

Дополнительно силовики заявили, что приняли необходимые кадровые решения в работе Департамента защиты национальной государственности.

"Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и в СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу", — говорят в СБУ.

Что предшествовало

Отметим, что сегодня издание Bihus.info установило личности тех, кто реализовывал операцию по установке скрытых камер в гостиничные номера, где находилась редакция в конце декабря прошлого года. По данным журналистов, операция продолжалась в течение шести суток.

"За операцию отвечал Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ. Судя по видео, к установке техники предположительно привлекали Департамент оперативно-технического обеспечения СБУ. Уволенный на днях начальник ДЗНГ СБУ Роман Семенченко в разговоре с Bihus.Info не отрицал свое и Департамента участие в этой операции", — отметили журналисты издания.

Роман Семенченко. Источник: Zhytomir.info

Как сообщает источник Новини.LIVE в СБУ, решение об увольнении Семенченко принимал глава ведомства Василий Малюк. Он направил соответствующее представление президенту, который подписал указ.

"Не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории РФ. Поэтому "кадры", следившие за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум их нужно отправить на передовую", — говорит наш источник в СБУ.

Дело Bihus.info — что известно

Напомним, 16 января в интернете появилась видеозапись, на которой, как сообщается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info применяют наркотики.

В ответ на это руководитель проекта Денис Бигус опубликовал видеообращение, в котором дал объяснение о ситуации и заявил, что все члены команды Bihus.Info пройдут тестирование на наличие наркотических веществ.

Перед тем как стали известны факты прослушивания, журналисты Bihus.Info опубликовали свое расследование по поводу тех, кто создает медиаотчеты для чиновников, в том числе для Офиса Президента.

В ходе расследования было установлено, что в этих отчетах часто исключаются серьезные скандалы, связанные с коррупцией, и критика властей приписывается исключительно оппозиции.

Впоследствии глава Bihus.Info поделился предварительными данными их расследования о незаконном наблюдении за членами своей команды во время празднования Нового года. Журналисты выяснили, что в установке камер наблюдения в месте отдыха их команды участвовало по меньшей мере 30 неустановленных лиц.