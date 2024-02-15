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Співробітників СБУ, які стежили за журналістами Bihus.Info, відправили на фронт

15 лютого 2024 15:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Співробітників СБУ, які стежили за журналістами Bihus.Info, відправили на фронт
Співробітник СБУ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України відправила до зони бойових дій своїх співробітників, які стежили за командою Bihus.Info. Тимчасово виконувачем обов'язків голови Департаменту захисту національної державності призначено Андрія Іщука.

Про це повідомили в СБУ на запит Bihus.Info у четвер, 15 лютого.

Чим цікавилися журналісти СБУ

СБУ надала відповіді на кілька запитань Bihus.Info. Були поставлені питання щодо персоналу в Департаменті захисту національної державності, а також щодо поточного статусу службових обов'язків співробітників ДЗНД Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка, Тараса Садовника, згаданих у розслідуванні Bihus.Info.

Також журналісти запитали, хто зараз виконує обов’язки голови департаменту. У відповідь на це СБУ повідомила, що Андрій Іщук тимчасово виконує обов'язки керівника, а фігуранти розслідування перебувають у Донецькій та Луганській областях.

Bihus.Info
Повідомлення Bihus.Info. Фото: скриншот

Зазначимо, у січні у мережі поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info встановили, що за ними стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.

Керівництво СБУ заявило, що ухвалило кадрові рішення щодо департаменту. Невдовзі народні депутати Верховної Ради України проголосували за виклик голови СБУ Василя Малюка до парламенту для пояснення ситуації.

Розслідуванням справи про стеження за журналістами Bihus.infо займається Головне управління ДБР.

СБУ
війна
скандал
стеження
Василь Малюк
учасник бойових дій
війна в Україні
фронт

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