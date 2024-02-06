Дело о слежке за журналистами Bihus.Info будет расследовать ГБР

Работники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Главное управление Государственного бюро расследований будет расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.infо, поскольку к совершению уголовного правонарушения, вероятно, причастны работники правоохранительного органа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 6 февраля.

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Слежка за журналистами Bihus.infо

"Офис Генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.infо о незаконной установке и использовании специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области", — говорится в сообщении.

В Офисе подчеркнули, что свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства, поэтому нарушения прав журналистов недопустимы и должны иметь надлежащую реакцию и рассмотрение.

"Органы прокуратуры обязуются защитить журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе Генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов", — отметил Генеральный прокурор Андрей Костин.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что в январе в интернете появилась видеозапись, на которой, как предполагается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info употребляли наркотики.

Затем руководитель проекта Денис Бигус поделился предварительными данными их расследования о незаконном наблюдении за членами своей команды во время празднования Нового года. Журналисты выяснили, что в установке камер наблюдения в месте отдыха их команды участвовало по меньшей мере 30 неустановленных лиц.

Также мы писали, что в СБУ отреагировали на обвинение издания в наблюдении за работниками компании во время отдыха редакции. По словам силовиков, они имели целью недопуск распространения наркотиков и приняли все необходимые меры к ответственным за эти действия оперативникам.

Кроме того, Малыш отреагировал на распространение видеоматериалов с журналистами. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, поэтому были совершены ряд кадровых решений.