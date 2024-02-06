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Слежка за Bihus.Info — глава СБУ отреагировал на скандал

6 февраля 2024 14:29
обновлено: 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Слежка за Bihus.Info — глава СБУ отреагировал на скандал
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: Facebok/Василий Малюк
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отреагировал на распространение видеоматериалов с журналистами Bihus.Info. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, поэтому были совершены ряд кадровых решений.

Ответную реакцию Малюка обнародовала пресс-служба СБУ во вторник, 6 февраля.

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"К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также публичному распространению видеоматериалов", — заявил Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений — в частности, было направлено представление на увольнение руководителя Департамента защиты национальной государственности и 31 января соответствующий указ подписал Президент Украины.

"Моя позиция однозначна — не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и отдающих на СБУ собратьев с СБУ поле боя свои жизни ради Украины", — подчеркнул Малюк.

Он отметил, что сделает все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно, потому что обновленная СБУ защищает демократические ценности, среди которых свобода слова и независимость медиа.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, что в интернете появилась видеозапись, на которой, как предполагается, сотрудники журналистского проекта Bihus.Info используют наркотики.

Впоследствии глава Bihus.Info поделился предварительными данными их расследования о незаконном наблюдении за членами своей команды во время празднования Нового года. Журналисты выяснили, что в установке камер наблюдения в месте отдыха их команды участвовало по меньшей мере 30 неустановленных лиц.

Также мы писали, что в СБУ отреагировали на обвинение издания Bihus.info в тропе работников компании во время отдыха редакции. По словам силовиков, они имели целью недопуск распространения наркотиков и приняли все необходимые меры к ответственным за эти действия оперативникам.

СБУ
журналисты
слежка
СМИ
Василий Малюк

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