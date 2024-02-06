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Справу про стеження за журналістами Bihus.Info розслідуватиме ДБР

6 лютого 2024 17:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Справу про стеження за журналістами Bihus.Info розслідуватиме ДБР
Працівники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головне управління Державного бюро розслідувань розслідуватиме справу про стеження за журналістами Bihus.infо, оскільки до вчинення кримінального правопорушення, ймовірно, причетні працівники правоохоронного органу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 6 лютого.

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Стеження за журналістами Bihus.infо

"Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області", — йдеться у повідомленні.

В Офісі наголосили, що свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави, а тому порушення прав журналістів є неприпустимими та повинні мати належну реакцію та розгляд.

"Органи прокуратури мають зобов'язання захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі Генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів", — зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що в січні в інтернеті з'явився відеозапис, на якому, як передбачається, співробітники журналістського проєкту Bihus.Info вживали наркотики.

Згодом керівник проєкту Денис Бігус поділився попередніми даними їхнього розслідування про незаконне спостереження за членами своєї команди під час святкування Нового року. Журналісти з'ясували, що в установленні камер спостереження у місці відпочинку їхньої команди брали участь щонайменше 30 невстановлених осіб.

Також ми писали, що в СБУ відреагували на звинувачення видання у стеженні за працівниками компанії під час відпочинку редакції. За словами силовиків, вони мали на меті недопуск розповсюдження наркотиків і вжили всіх необхідних заходів до відповідальних за ці дії оперативників. 

Крім того, Малюк відреагував на поширення відеоматеріалів з журналістами. Він наголосив, що такі дії є неприпустимими, тому були вчинені низка кадрових рішень. 

ДБР
журналісти
стеження
ЗМІ
розслідування

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